Heute im TV: Ein perfekter Thriller mit James Bond-Star Daniel Craig, der 158 Minuten lang fesselt und am Ende völlig verstört

Heute läuft ein Thriller von Meisterregisseur David Fincher im TV, der bereits Sieben und Fight Club in Szene gesetzt hat. Diesmal verfilmt er einen Bestseller.

Der schwedische Autor Stieg Larsson hat mit seiner Millennium-Trilogie um den Journalisten Mikael und seine Kollegin Lisbeth eine spannende Reihe kreiert, deren Bücher über 80 Millionen mal verkauft wurde. Die amerikanische Verfilmung des ersten Teils Verblendung läuft heute im TV.

Darum geht es in der Bestseller-Verfilmung Verblendung

Der in Verruf geratene Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) wird vom reichen Unternehmer Henrik Vanger (Christopher Plummer) angeheuert, um das Verschwinden seiner geliebten Großnichte aufzuklären. Seit 43 Jahren wird diese vermisst und Vanger vermutet den Mörder in den eigenen Familienreihen. Gemeinsam mit seiner Hacker-Kollegin Lisbeth Salander (Rooney Mara) nimmt Mikael die Ermittlungen auf und taucht immer tiefer in die dunklen Geheimnisse des Familien-Klans ein.

Das Remake zu Verblendung ist so gut wie das Original

Wenn ein Roman so durch die Decke geht, dauert es meist nicht lange, bis die Filmstudios an die Tür klopfen. Nach der schwedischen Adaption aus 2009 folgte nur drei Jahre später die Inszenierung von David Fincher mit James Bond-Darsteller Daniel Craig und Rooney Mara (The Social Network) für den amerikanischen Markt.

Sony Rooney Mara als Lisbeth Salander in Verblendung

Romanverfilmungen werden gerade von Fans nicht immer gut aufgenommen, Remakes kommen meistens noch schlechter weg, doch in diesem Fall überzeugen sogar beide Werke, was wohl für die hervorragende Romanvorlage spricht. Auch auf Rotten Tomatoes bieten sie sich ein Kopf an Kopf rennen. Während Verblendung von Fincher einen Kritiker- und Publikumsscore von 86 Prozent besitzt, liegt das schwedische Original nur einen Prozentpunkt darunter.

In Kritiken wird vor allem Rooney Maras Performance der zerbrechlichen und gleichermaßen brutalen Lisbeth Salander hochgelobt. Sie erhielt auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Die Rolle hätten auch gerne Jennifer Lawrence und Scarlett Johansson gespielt, die jedoch in Finchers Augen nicht die körperliche Zerbrechlichkeit darstellen konnten.

Wann läuft die Stieg Larsson Verfilmung Verblendung im TV?

ZDFneo zeigt den Thriller mit Daniel Craig heute am 16. März um 22:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 17. März um 02:50 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Verblendung auf Netflix streamen.