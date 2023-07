Heute im TV: Verstörender Serienkiller-Thriller, in dem Scarlett Johansson unbedingt die Hauptrolle spielen wollte und abgelehnt wurde

Daniel Craig und Scarlett Johansson zusammen in einem der härtesten Thriller der letzten Jahre – das hätte passieren können. Heute läuft Verblendung im TV. Erfahrt, wieso Scarlett Johansson nicht dabei sein durfte.

Scarlett Johansson gehört zu den wenigen Schauspielerinnen in Hollywood, die sich ihre Rollen aussuchen können – was nicht bedeutet, dass sie jeden Job kriegt, den sie haben will. Das beweist die Casting-Geschichte rund um Verblendung. Die US-amerikanische Verfilmung des schwedischen Thriller-Romans von Stig Larsson läuft heute im TV.

Das sind die TV-Termine von Verblendung

Verblendung läuft am Samstag um 22 Uhr bei ZDFNeo – also ohne Werbung und in der Regel in HD

Die Wiederholung folgt in der Nacht um 1.55 Uhr

Außerdem könnt ihr den Film bei Netflix streamen

Worum geht es in Verblendung?

David Fincher (Fight Club) verfilmte die US-Version des ersten Romans der sogenannten Millennium-Trilogie. Im Mittelpunkt steht die Geschichte um den Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig), der das Geheimnis der verschwundenen Harriet Vanger auflösen soll. Diese wurde vor vielen Jahren entführt, doch ihr Onkel Henrik Vanger erhält seitdem jedes Jahr eine getrocknete Blume zum Geburtstag: eben jenes Geschenk, das er seinerzeit auch von Harriet bekam.

Verblendung - Trailer D (Deutsch) HD 1080p

Gemeinsam mit der Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) nimmt Mikael Blomkvist die Ermittlungen auf und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Offenbar haben sie es mit einem Serienkiller zu tun, der seit Jahrzehnten in der schwedischen Region umgeht.

Verstörender Thriller-Stoff war angeblich zu viel für Scarlett Johansson

Lisbeth Salander ist die zweite Hauptfigur des Films. Die Hackerin hat einen eigenen Subplot in dem Thriller, in dem sie sich an einem Vergewaltiger rächt. Es ist harter Stoff. Die Figur wird in dem Roman als unzugänglich, extrem gewaltbereit und rücksichtslos beschrieben, aber ausgestattet mit großem Gerechtigkeitssinn. Mit ihrem Casting steht und fällt der Film. Jennifer Lawrence wollte die Rolle haben, war aber zu groß für sie. Auch Scarlett Johansson riss sich um Lisbeth Salander. Sie passt auf den ersten Blick gut in die Rolle. Ihre Alien-Figur im Sci-Fi-Horror Under the Skin versprüht eine ähnliche Energie.

Regisseur David Fincher lehnte sie aber ab, obwohl ihr Vorsprechen "großartig" gewesen sei. Ihm war der Marvel-Star zu attraktiv. Die gesamte Begründung war dann doch etwas komplexer, wie Johansson Jahre später verriet :

Es war so, ich erinnere mich, dass ich Gespräche mit David Fincher hatte und er hat gesagt: 'Du musst so aussehen, als würdest du auf dich überhaupt keine Rücksicht nehmen, ausgemergelt, du bist zerbrechlich.' Ich hab gesagt: 'Ich mach das, ich kann diese Person sein.' Und er hat gesagt: 'Nein, du kannst das nicht.'

Rooney Mara erhielt die Rolle letztlich und machte ihre Sache "perfekt", wie Johansson fand. In einem weiteren Film aus dem Millennium-Universum verkörperte Claire Foy Lisbeth Salander.

