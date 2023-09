Heute im TV: Ein unfassbares Action-Meisterwerk, der die James Bond-Reihe zum Zittern brachte

Heute Abend könnt ihr einen der besten Actionfilme aller Zeiten im Fernsehen schauen. Selbst James Bond hat sich von dieser Agentenreihe inspirieren lassen.

In den 2000er Jahren wurde das Action-Kino von einer Filmreihe komplett umgekrempelt: Jason Bourne. Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Robert Ludlum brachte Doug Liman 2002 Die Bourne Identität ins Kino. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung Die Bourne Verschwörung, inszeniert von Paul Greengrass.

Greengrass nahm auch beim dritten und mit Abstand besten Teil auf dem Regiestuhl Platz: Das Bourne Ultimatum. Der 2007 erschienen Agenten-Thriller perfektioniert den markanten Stil der Reihe, die auf geerdete, realistische Action setzt. Diese wird meist in verwackelten, rauen und rastlosen Aufnahmen eingefangen.

Die Jason Bourne-Filme haben das Action-Kino für immer verändert und das hat auch James Bond zu spüren bekommen

Aufgrund der inszenatorischen Herangehensweise waren die Bourne-Filme in den 2000er Jahren ein spannender Kontrast zur überlebensgroßen Action, die Pierce Brosnans Bond Ende der 1990er Jahre in dem Genre vorgegeben hatte. Plötzlich wollte jedes Studio in Hollywood einen eigenen, knallharten Jason Bourne haben.

Auch die Bond-Reihe blieb von diesem Trend nicht unberührt. Bereits Casino Royale setzte 2006 auf eine Geschichte, die ohne einen Laser-Satelliten auskam. Am deutlichsten sind die Bourne-Einflüsse aber bei der Fortsetzung Ein Quantum Trost zu sehen, der 2008 die große Leinwand eroberte und das Publikum ordentlich durchschüttelte.

Der zweite Bond mit Daniel Craig in der Hauptrolle wurde zum Kinostart oft mit Bourne vergleichen, was in erster Linie an der Inszenierung lag. Ähnlich wie Greengrass griff Regisseur Marc Forster auf Bilder zurück, die uns direkt in die Action katapultieren und jede Bewegung durch eine Erschütterung der Kamera spüren lassen.

Action-Meisterwerk: Wann läuft Das Bourne Ultimatum im TV?

Das Bourne Ultimatum läuft heute Abend, am 4. September 2023, um 20:15 Uhr auf NITRO. Mit Werbeunterbrechung geht die Ausstrahlung bis 22:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

