Heute im TV: Eindringliches Horror-Meisterwerk, von dem ihr jetzt eine 6-Stunden-Neuauflage bei Amazon streamen könnt

David Cronenbergs Zwillings-Thriller Dead Ringers aka Die Unzertrennlichen mit Jeremy Irons läuft heute im deutschen Free-TV. Auf Amazon gibt es die Serienversion.

Body Horror-Guru David Cronenberg hatte in den 80er Jahren nicht nur Filme wie Videodrome und Die Fliege zu bieten. Mit Die Unzertrennlichen lieferte er einen grausigen Thriller ab, in dem Jeremy Irons in einer Doppelrolle bewies, was er schauspielerisch auf dem Kasten hat.

Zu sehen ist der Film heute Abend im deutschen Free-TV. Wer sich danach noch mehr Unzertrennlichkeit wünscht, kann mit der jüngeren Serienversion Dead Ringers auf Amazon Prime Video weitermachen. Die Doppelrolle wird darin von Rachel Weisz gemeistert.

Horror im Doppelpack: David Cronenbergs Dead Ringers im TV und als Serie bei Amazon

In Die Unzertrennlichen geht es um die eineiigen, charakterlich aber extrem unterschiedliche Zwillinge Elliot und Beverly Mantle (beide Irons). Als begnadete Gynäkologen loten die Brüder die Grenzen der Ethik im medizinischen Bereich aus. Privat lassen sie sich ähnlich fragwürdig auf eine Beziehung mit der Schauspielerin Claire Niveau (Geneviève Bujold) ein, während diese davon ausgeht, mit nur einer Person anzubandeln. Es wird kaum als Spoiler gelten, wenn wir euch verraten: Dinge eskalieren auf grausame und tragische Weise. Erwartet nur keine ausufernden Körperhorror-Orgien wie in anderen Cronenberg-Filmen.

Concorde Die Unzertrennlichen

Die melancholisch und mit eindringlichen Bildern erzählte Story basiert enorm lose auf der Biografie der Gynäkologen Stewart und Cyril Marcus, die unter nicht ganz geklärten Umständen gleichzeitig im Jahr 1975 verstarben. Als größte Inspirationsquelle für den Film gilt das von ihnen handelnde Buch Twins von Bari Wood, das in Deutschland zunächst mit dem Titel Zwillinge und später ebenfalls als Die Unzertrennlichen herauskam.



Gleich und doch ganz anders: Die Unzertrennlichen als Serien-Adaption von Amazon

Der Serien-Zwilling zum Film von 1988 ist die von Alice Birch entwickelte Amazon-Serie aus dem Jahr 2023. Die sechsteilige Adaption folgt derselben Prämisse und ändert nicht einmal die Zwillingsnamen Elliot und Beverly, nur dass diese nun von Weisz dargestellt werden. Das love interest aus der Schauspielzunft wird von Britne Oldford dargestellt, deren Serienfigur in Anspielung an die Originaldarstellerin ebenfalls Genevieve heißt.

Wann und wo läuft Die Unzertrennlichen im TV?

David Cronenbergs Die Unzertrennlichen ist am Sonntag, den 2. Juni um 22:30 Uhr in der deutschen Synchronfassung bei TELE 5 im Free-TV zu sehen. Alternativ findet man die englische Originalversion beim Streaming-Dienst MUBI.

