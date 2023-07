Heute im TV: Eine der besten Sci-Fi-Fortsetzungen, die mit einem dummen Witz vor über 30 Jahren die Zukunft vorausgesagt hat

Science-Fiction-Filme liegen mit ihren Vorhersagen nicht immer richtig. Dieser Blockbuster landete einen Volltreffer. Heute läuft Zurück in die Zukunft II im TV und wir erklären seinen gruselig präzisen Witz.

Der erste Zurück in die Zukunft-Film war ein Wahnsinns-Erfolg. Die logische Konsequenz: ein Sequel. Zurück in die Zukunft II kommt einer perfekten Fortsetzung recht nahe. Der Sci-Fi-Blockbuster kehrt zu den bekannten Formeln des Vorgängers zurück, ohne sich auf ihnen auszuruhen. Der zweite Teil ist in keiner Szene erwartbar.

Trotzdem ist er eben "nur" eine Fortsetzung. Und genau darüber macht sich der Film mit einer scheinbar unrealistischen Prophezeiung lustig.

Worum geht es in Zurück in die Zukunft 2?

Kaum zurück aus der Vergangenheit muss Marty McFly (Michael J. Fox) Doc Brown (Christopher Lloyd) in die Zukunft begleiten. Denn im Jahr 2015 stürzt seine Familie ins Unglück. Die Zukunfts-Mission gelingt, hat jedoch unerwartete Folgen auf verschiedenen Ebenen der Zeit. Marty hat einen Schmetterlingseffekt ausgelöst und muss nun in der Vergangenheit und in der Gegenwart aufräumen.

Dieser Spielberg-Witz in Zurück in die Zukunft 2 fühlt sich heute ziemlich echt an

Der erste Teil des Films spielt im Jahr 2015, also weitestgehend in unserer Gegenwart. Allerdings waren Regisseur Robert Zemeckis und Co. etwas optimistischer, was technische Entwicklungen angeht. Hover-Boards gibt es leider auch 34 Jahre später nicht. Und fliegende Autos genauso wenig. Bei einer Vorhersage behielt Zurück in die Zukunft 2 aber unerwartet Recht. Und das, obwohl sie wohl eher als Witz gemeint war.

In einer Szene im ersten Drittel des Films stolpert Marty vor ein Kino des Jahres 2015. Ein Hai-Hologramm überfällt ihn. Es ist Teil einer Werbemaßnahme für den Blockbuster "Jaws 19", also Der weiße Hai 19 von einem gewissen Max Spielberg, eine Anspielung auf Steven Spielberg, den Regisseur des ersten Jaws-Films. In der Realität gibt es natürlich nur vier Der weiße Hai-Teile und sie alle erschienen, bevor Zurück in die Zukunft 2 1989 in die Kinos kam. Der Sequel-Trend deutete sich an. Grund genug für diese satirische Überspitzung:

Universal Pictures Der Spielberg-Witz in Zurück in ide Zukunft 2

Dass wir im Jahr 2023 tatsächlich von einer derartigen Fortsetzungswelle weggespült werden würden, hätten die Autoren Robert Zemeckis und Bob Gale bei allem Kulturpessimismus wohl nicht zu träumen gewagt.

Eine kleine Sequel-Auswahl

Fast and Furious 10 + ein weiteres Spin-off und ein geplantes Sequel

Mission: Impossible 7 + ein weiteres geplantes Sequel

Die Spielberg-Reihe Indiana Jones ist immerhin auf 5 Teile angewachsen

Im Jurassic-Franchise gibt es sechs Filme

Die Star Wars-Reihe besteht inklusive Spin-offs aus 11 Kinofilmen

Und, natürlich: Das MCU besteht aus 32 Teilen

Die Sequel-Dystopie hat die Befürchtungen von Zurück in die Zukunft nicht nur erreicht, sie hat sie sogar übertroffen.

Wann läuft Zurück in die Zukunft 2 im TV?

Ihr könnt Zurück in die Zukunft 2 heute am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Vox sehen. Die Wiederholung folgt tags darauf um 22.15 Uhr. Außerdem sind die Zurück in die Zukunft-Filme bei Netflix und Amazon Prime verfügbar.



