Heute im TV: Eine der düstersten Rollen von Harry Potter-Star Emma Watson

Harry Potter hat Emma Watson längst hinter sich gelassen. Heute Abend kommt eine ihrer düstersten Rollen im Fernsehen. In dem Thriller Colonia Dignidad liefert sie eine ihrer besten Darbietungen ab.

Als Hermine Granger ist Emma Watson in den Harry Potter-Filmen berühmt geworden. Auf das Finale folgte die kniffligste Phase ihrer Karriere. Genauso wie ihre Co-Stars Daniel Radcliffe und Rupert Grint musste sie sich außerhalb von Hogwarts beweisen. Watson hat in diesem Zuge einige spannende Entscheidungen getroffen.

Angefangen bei Vielleicht lieber morgen und The Bling Ring bis hin zu Die Schöne und das Biest: In den vergangenen Jahren war Watson in den unterschiedlichsten Rollen zu sehen und ist selbst vor unbequemen Stoffen nicht zurückschreckt. Eine ihrer düstersten Rollen versteckt sich in dem aufwühlenden Thriller-Drama Colonia Dignidad.

Heute im TV: Colonia Dignidad läuft heute Abend um 22:45 auf Sat.1. Die Wiederholung folgt nachts um 02:25 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix streamen.

Colonia Dignidad: Harry Potter-Star Emma Watson zeigt sich von einer völlig anderen Seite

Colonia Dignidad entführt in die 1970er Jahre und erzählt eine fiktive Geschichte vor wahren Hintergründen: Die titelgebende Siedlung in Chile hat es tatsächlich gegeben. Die zwei zentralen Figuren (neben Watson spielt Daniel Brühl die zweite große Hauptrolle im Film) sind jedoch frei erfunden. Den Spannungsfaktor schmälert das keineswegs.

Hier könnt ihr den Trailer zu Colonia Dignidad schauen:

Colonia Dignidad - Trailer (Deutsch) HD

Lena und Daniel, ein deutsches Paar, finden sich 1973 während des Militärputsches in Chile wieder. Beide werden von der Militärpolizei gefangengenommen. Während Lena nach kurzer Zeit freigelassen wird, verfrachtet man Daniel in die von der Außenwelt abgeschottete Siedlung Colonia Dignidad, die von dem Prediger Paul Schäfer (Michael Nyqvist) geleitet wird. Lena setzt alles daran, um ihn dort wieder herauszuholen.

Regisseur Florian Gallenberger inszeniert den Film als klaustrophobischen Albtraum. Es gibt kein schnelles Entkommen aus Colonia Dignidad. Durch die Perspektive von Watsons Figur lernen wir ein ausgeklügeltes wie schockierendes System kennen, das geschaffen wurde, um Menschen zu unterdrücken und zu missbrauchen. Mit jeder weiteren vergehenden Minute scheint die Flucht aus diesem Albtraum unmöglicher.

Podcast: Die besten Serien im Juli bei Netflix und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie hat euch Colonia Dignidad mit Emma Watson gefallen?