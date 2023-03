Heute im TV: Eine der größten Horror-Fortsetzungen aller Zeiten, die jetzt eine Serie bekommt

Im Fernsehen wird heute Abend ein Horrorfilm von epischem Ausmaß ausgestrahlt. Die Rede ist von der Stephen King-Adaption Es Kapitel 2 mit Albtraum-Garant Pennywise.

Stephen King hat viele bekannte Horrorgeschichten geschrieben. Eines seiner berühmtesten Werke dreht sich um etwas abgrundtief Böses, das in Form des Horror-Clowns Pennywise in der Kleinstadt Derry sein Unwesen treibt. 2017 eroberte Es erstmals die große Leinwand und wurde zum Mega-Erfolg.

Über 700 Millionen US-Dollar konnte die Mischung aus Horror- und Coming-of-Age-Film einspielen. Was Es besonders lukrativ für das Studio machte: Der Film kostete in der Produktion nur 40 Millionen US-Dollar. Die Fortsetzung war somit schnell beschlossene Sache. Zwei Jahre später kam Es Kapitel 2 in die Kinos.

Heute im TV: Es Kapitel 2 läuft heute, am 19. März 2023, um 22:50 Uhr auf Sat.1. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei MagentaTV in der Flatrate streamen.

Es Kapitel 2 ist ein Horror-Blockbuster mit Hollywood-Stars und Albtraum-Garantie

Es Kapitel 2 ist eine der größten Horror-Fortsetzungen überhaupt. Das Budget wurde verdoppelt, der Horror hochgeschraubt und der Cast ordentlich aufgestockt: Hollywood-Stars wie Jessica Chastain, James McAvoy und Bill Hader spielen die erwachsenen Versionen der Figuren, die wir zuvor als Kinder kennengelernt haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Es Kapitel 2 schauen:

Es Kapitel 2 - Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus spielt der Film auf zwei Zeitebenen und kommt auf eine Laufzeit von 169 Minuten. Aus einem Überraschungserfolg wurde ein gewaltiger Horror-Blockbuster. Auch wenn das Einspielergebnis, 473 Millionen US-Dollar, nicht an den Vorgänger heranreicht, ist die Marke Es sehr wertvoll und wird weiter ausgebaut.

Statt Es Kapitel 3 kommt eine Serie, die uns die Origin-Story von Pennywise erzählt

Konkret passiert das in Form einer Serie, die uns die Vorgeschichte von Derry erzählt. Das Projekt wurde Anfang 2022 angekündigt und entsteht exklusiv für den Streaming-Dienst HBO Max. Die Geschichte von Welcome to Derry ist in den 1960er Jahren angesiedelt und beschäftigt sich mit den Ursprüngen von Pennywise.

Stephen King ist nicht direkt in das Projekt involviert. Dafür kehrt eine wichtige kreative Kraft der Filme zurück: Regisseur Andy Muschietti dreht die ersten zwei Episoden. Bereits Ende April sollen die Dreharbeiten in Toronto starten. Geschrieben wurde die Serie von Jason Fuchs, der auch in die Entstehung von Es Kapitel 2 involviert war.

