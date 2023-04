Heute im TV: Eine der legendärsten Kuss-Szenen in einem Erotik-Thriller voller Intrigen

Auf sixx könnt ihr am Sonntagabend Eiskalte Engel schauen. Die bitterböse Abrechnung mit seichten Teenie-Filmen ist ein Glanzstück, das mit herrlich fiesen Intrigen und grandiosem Cast punktet.

Ende der 90er und Anfang der 00er wurde das Kino von Teenie- und Highschool-Filmen geflutet. Dabei erschien schon 1999 ein Beitrag des Genres, der mit allen anderen Streifen dieser Art bitterböse abrechnet. Gemeint ist Eiskalte Engel von Roger Kumble, der den Roman-Klassiker Gefährliche Liebschaften adaptiert und in die Moderne verlagert.

Entstanden ist ein Thriller-Drama-Glanzstück mit brillantem Cast und ikonischem Soundtrack, das die ebenso oberflächlich makellose wie abgestumpfte New Yorker High Society in Stücke reißt. Eiskalte Engel läuft am Sonntagabend um 20:15 Uhr auf sixx.

Eiskalte Engel reißt die heile Fassade von Teenie-Filmen grandios ein

In der Story des Films geht es um die Stiefgeschwister Kathryn (Sarah Michelle Gellar) und Sebastian (Ryan Phillippe), die eine Wette abschließen. Wenn es dem attraktiven Frauenschwarm gelingt, die jungfräuliche Tochter des neuen Schuldirektors zu verführen, darf Sebastian wiederum mit seiner begehrten Stiefschwester schlafen.

Aus diesem perfiden Pakt entsteht ein Mix aus poppigen RomCom-Klischees und glanzvoller Oberfläche, die der Regisseur immer wieder mit zynisch-unterhaltsamen Spitzen aufbricht.

Aus damals angesagten Stars wie Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar und Reese Witherspoon formt Eiskalte Engel ein Figurengeflecht, in dem ständig Gefühle missbraucht werden, Körper als verführerische Lockmittel posieren und Dialoge von vorgetäuschter Ehrlichkeit in ehrliche Boshaftigkeit kippen. Dazu kommen unvergessliche Details wie eine der legendärsten Kuss-Szenen der gesamten Filmgeschichte.

Die coole Lässigkeit der Fassade verwandelt sich in Roger Kumbles Verfilmung immer stärker zur bitteren Tragödie. Und nach dem erschütternden Finale ist das Teenie- und Highschool-Genre endgültig zu Scherben zerbrochen.

