Heute im TV: Einer der besten Action-Filme der letzten 30 Jahre, den Halle Berry abgelehnt hat und sie bereut es bis heute

Bei RTL II läuft am Samstagabend ein schweißtreibendes Action-Meisterwerk mit Keanu Reeves. Halle Berry lehnte den Film damals ab und bereut ihre Entscheidung bis heute.

Neben Keanu Reeves-Klassikern wie Matrix und Gefährliche Brandung zählt Speed zu den überragenden Action-Filmen mit dem Star. Mit einer minimalistischen Story hat Regisseur Jan De Bont einen unglaublich spannenden Blockbuster gedreht, der einen kaum durchatmen lässt. Am Samstag läuft der Film bei RTL II, über den sich Schauspielerin Halle Berry bis heute ärgert.

Action-Kracher im TV: Darum geht es in Speed

In der simplen Story des Action-Blockbusters muss der Polizist Jack Traven (Keanu Reeves) unter Zeitdruck eine Bombe entschärfen, die sich an Bord eines Linienbusses befindet. Hinterm Steuer sitzt Annie (Sandra Bullock), die die Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde nicht unterschreiten darf. Gemeinsam muss das Duo die Bombe auf Rädern durch den hektischen Straßenverkehr von Los Angeles manövrieren.

Halle Berry bereut Speed-Absage für immer

Im Interview mit Entertainment Tonight verriet Schauspielstar Halle Berry, dass sie die Sandra Bullock-Rolle in Speed damals ablehnte. Grund dafür war der Drehbuchauszug, den sie erhielt. In dem Entwurf verließ der Bus noch nicht mal den Parkplatz und Berry wusste nicht, zu was für einem Film sich Speed noch entwickeln würde:

Die Produzenten boten mir Speed noch vor Sandra Bullock an. Ich war so dumm und habe nein gesagt. [...] Wenn ich mir den Film jetzt anschaue, [schreie ich].

Wann läuft Speed im TV?

RTL II strahlt den Action-Kracher am 9. Dezember 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Speed jederzeit bei Disney+ im Abo * streamen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co.

