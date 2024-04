Heute im TV: Einer der besten Action-Filme der letzten 30 Jahre (Halle Berry lehnte die Rolle ab und bereut es bis heute)

Halle Berry wäre zu gerne in dem spannenden Action-Spektakel dabei gewesen, das heute im TV läuft. Nachdem sie ihre Absage erteilt hatte, entpuppte sich Jan De Bonts Film als Meisterwerk.

Wenn es um waghalsige Auto-Action geht, sehen wir meist schnittige und getunte Sportwagen wie aus der Fast & Furious-Reihe vor uns. Doch Regisseur Jan De Bont setzt mit Speed auf den Gegenentwurf: Er beweist, dass auch ein beschwerlicher Linienbus für pures Adrenalin sorgen kann. Heute läuft der legendäre Action-Hit im TV.

Darum geht es im rasanten Action-Thriller Speed

Nach dem Anti-Terror-Cop Jack Traven (Keanu Reeves) einen Anschlag verhindert hat, plant der Verantwortliche Howard Payne (Dennis Hopper) ein weiteres Verbrechen und erklärt Jack zu seinem persönlichen Feind. Payne bringt eine Bombe in einem Linienbus an, die hochgehen wird, sobald der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde fahren sollte. Jack springt in den fahrenden Bus und erhält dort Unterstützung vom verängstigten Fahrgast Annie (Sandra Bullock).

20th Century Fox Speed

Halle Berry bereut Speed-Absage bis heute

In John Wick: Kapitel 3 standen Halle Berry und Keanu Reeves gemeinsam vor der Kamera. Im gemeinsamen John Wick 3-Interview mit Entertainment Tonight erzählt Berry, dass sie fast beim Speed-Dreh aufeinandergetroffen wären, denn ihr sei die Rolle von Annie vor Sandra Bullock angeboten worden. Die Schauspielerin enthüllt:

Ich war so dumm und habe nein gesagt. Zu meiner Verteidigung verließ der Bus seinen Parkplatz in meiner Drehbuchfassung nie. [...] Wenn ich mir den Film jetzt anschaue, [schreie ich].

Kein Wunder, dass sie sich ärgert, denn Speed konnte bei einem Budget von 30 Millionen Dollar fast das Zehnfache der Produktionskosten wieder einspielen, wie The Numbers berichtet. Für die Fortsetzung Speed 2: Cruise Control, in der Bullock zurückkehrt, bekam De Bont ein vergleichsweise großzügiges Budget. Dennoch erwies sich die Fortsetzung als Flop und stampfte das Franchise ein, bevor es sich entfalten konnte.

Wann läuft der Actionfilm Speed im TV?

Das rasante Action-Spektakel im Linienbus zeigt VOX am heutigen Donnerstag, dem 25. April 2024, um 22:30 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender leider nicht, doch ihr könnt Speed jederzeit bei Disney+ streamen.

