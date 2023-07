"Ich war so dumm und habe nein gesagt": James Bond-Star Halle Berry lehnte Keanu Reeves-Blockbuster ab und jetzt erträgt sie den Film nicht mehr

Speed ist einer von Keanu Reeves' besten Filmen. James Bond-Star Halle Berry wurde der Thriller auch angeboten, aber sie lehnte ab. Heute bereut sie es.

Halle Berry lehnte Keanu Reeves-Meisterwerk ab – wegen des Drehbuchs

Speed ist ein Meisterwerk aus purem Adrenalin. Seine Stars Keanu Reeves und Sandra Bullock galten danach als ausgemachte Action-Stars. Dabei wäre Bullocks Rolle um ein Haar

Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte Berry:

Die Produzenten boten mir Speed noch vor Sandra Bullock an. Ich war so dumm und habe nein gesagt. Zu meiner Verteidigung verließ der Bus seinen Parkplatz in meiner Drehbuchfassung nie. [...] Wenn ich mir den Film jetzt anschaue, [schreie ich].

Speed dreht sich um einen Bus, an dessen Karosserie ein Wahnsinniger eine Bombe angebracht hat. Wenn die Geschwindigkeit unter 80 km/h fällt, explodiert sie. Es ist eine so simple, wie geniale Idee. In Berrys Drehbuchfassung scheint sie völlig gefehlt zu haben, was ihre Entscheidung fast nachvollziehbar macht.

Auch Bullocks Auftrieb mit Speed war darüber hinaus stark begrenzt. Nach dem grandiosen Erstling ließ sie sich nämlich für den Action-Flop Speed 2 breitschlagen, der das knospende Franchise ungespitzt in den Boden rammte.

