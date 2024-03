Heute im TV: Einer der besten Action-Kracher mit Scarlett Johansson, ohne den ihre Karriere jetzt komplett anders aussehen würde

Lange bevor Scarlett Johansson als Black Widow im Marvel Cinematic Universe durchstartete, positionierte sie sich mit einem explosiven Sci-Fi-Thriller als Action-Star in Hollywood.

Scarlett Johansson ist eine der vielseitigsten Schauspielerinnen in Hollywoods A-Liga. Mühelos springt sie von einem Arthouse-Film wie Asteroid City in eine Mainstream-Komödie à la Girls' Night Out, ehe der nächste Mega-Blockbuster vor der Tür steht. Besonders als Action-Heldin triumphierte sie in den vergangenen Jahren.



Als Blick Widow war sie über eine Dekade lang im Marvel-Universum unterwegs. Darüber hinaus führte sie adrenalingeladene Abenteuer wie Ghost in the Shell und Lucy an. Einer ihrer wichtigsten Action-Filme liegt noch ein Stück länger zurück. Ohne den Sci-Fi-Kracher Die Insel sähe Johanssons Karriere heute völlig anders aus.

Gewaltige Sci-Fi-Action mit Scarlett Johansson: Die Insel ist immer noch ein packender Dystopie-Blockbuster

Die Geschichte von Die Insel ist in einer nahen Zukunft angesiedelt, in der eine Pandemie die Erde komplett zerstört hat. Die Überlebenden haben sich in einer Untergrundanlage zusammengefunden und leben dort nach strengen Regeln. Dazu gehören auch Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) und Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor).

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Insel schauen:

Die Insel - Trailer (Deutsch)

Ihr Alltag wird von Routinen bestimmt. Für Abwechslung sorgt lediglich die große Lotterie, die ein Ticket an einen paradiesischen Ort verspricht: die Insel. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass sich hinter der strahlend weißen Fassade düstere Abgründe verbergen. Jordan und Lincoln müssen ihre komplette Existenz infrage stellen.

Inszeniert wurde die Insel von Krawall-Maestro Michael Bay, der es wie kaum ein anderer Filmschaffender in Hollywood versteht, die Leinwand zum Beben zu bringen. Sein Kino strotz vor Explosionen und furiosen Bewegungen. Aus einer beklemmenden Dystopie à la Flucht ins 23. Jahrhundert macht er ein stylisches Action-Feuerwerk.

Umso beeindruckender ist es, dass sich Scarlett Johansson in diesem Tohuwabohu als Schauspielpräsenz beweisen kann. Vielen Stars fällt es schwer, gegen den Bay-Wahnsinn anzuspielen. Meistens gehen sie wie ihre Figuren in Schuttbergen unter. Johansson beweist dagegen in Die Insel, dass sie ein geborener Action-Star ist.

Wann läuft Die Insel mit Scarlett Johansson im TV?

Die Insel läuft heute Abend, am 8. März 2023, um 20:15 Uhr auf RTL 2. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 02:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen schauen. In einem Streaming-Abo steht er momentan allerdings nicht zur Verfügung.

