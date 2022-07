Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, der einen heftigen Skandal ausgelöst hat

Im NDR könnt ihr heute den überragenden Die Reifeprüfung schauen, der damals einen Skandal auslöste. Selten fing ein Film die Orientierungslosigkeit einer ganzen Generation treffender ein.

Lange vor Stifler's Mom in American Pie gab es zuerst Mrs. Robinson. In Mike Nichols' Die Reifeprüfung, den ihr heute im NDR schauen könnt, erzählt der Regisseur die Geschichte zwischen der verheirateten Frau und dem jungen Benjamin, der sich auf eine Affäre mit der deutlich älteren Verführerin einlässt. Entstanden ist einer der besten und wichtigsten Filme überhaupt, der mit seiner Thematik damals natürlich für Aufsehen sorgte.

Die Reifeprüfung ist einer der besten Filme über eine Generation mit Zukunftsängsten

In der Geschichte von Mike Nichols' Werk hat Hauptfigur Benjamin (Dustin Hoffman) gerade frisch das College abgeschlossen. Wie es weitergehen soll, weiß er aber selbst nicht. Stattdessen lässt er sich lieber orientierungslos von Tag zu Tag treiben, bis er von einer Freundin seiner Eltern verführt wird. Die Affäre mit Mrs. Robinson (Anne Bancroft) wird noch komplizierter, als sich Benjamin in ihre Tochter Elaine (Katharine Ross) verliebt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Die Reifeprüfung:

Die Reifeprüfung - Trailer (Deutsch) HD

Als witziger Coming-of-Age-Film ist Die Reifeprüfung praktisch die Blaupause für spätere Highschool- oder College-Komödien wie die American Pie-Reihe gewesen. Daneben ist der Streifen aber auch ein melancholisches Generationenporträt über junge Menschen, die nach dem Abschluss erstmal nur Leere, Verwirrung und Orientierungslosigkeit erleben.

Neben den hervorragenden Bildern und einem einfallsreichen Schnitt bleibt Die Reifeprüfung vor allem durch den markanten Soundtrack in Erinnerung. Simon & Garfunkel-Songs wie The Sound of Silence, Mrs. Robinson und Scarborough Fair passen so perfekt zu den einzelnen Szenen, dass Die Reifeprüfung damals auch den Einsatz populärer Songs in Filmen geprägt hat.

Die Geschichte über eine verheiratete Frau, die einen deutlich jüngeren Mann verführt, hat Ende der 60er beim Erscheinen des Films natürlich einen Skandal ausgelöst. Auch wenn sich heutzutage niemand mehr über Die Reifeprüfung aufregen wird, bleibt Mike Nichols' Film ein meisterhafter Klassiker, den man unbedingt gesehen haben sollte.

Die Reifeprüfung läuft heute um 23:50 Uhr im NDR.

