Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten mit einer absoluten Legende in der Hauptrolle

Heute läuft eines der größten Meisterwerke der jüngeren Kinogeschichte im Fernsehen. Insbesondere die Leistung des Hauptdarstellers ist absolut einzigartig.

Im Reigen absoluter Kino-Meisterwerke sind viele Beispiele bereits steinalt. Citizen Kane oder Lawrence von Arabien haben etliche Jahrzehnte auf dem Buckel. Für viele Filmfans spielt There Will Be Blood dennoch in derselben Liga. Das einzigartige Drama um einen Ölbaron ist noch keine 20 Jahre alt und zeigt Daniel Day-Lewis in einer seiner besten Rollen. Heute ist es im TV zu sehen.

Im TV: There Will Be Blood ist auf mehrere Arten ein einzigartiges Meisterwerk

Der Film des Ausnahme-Regisseurs Paul Thomas Anderson (Magnolia) dreht sich um das Leben des umtriebigen Daniel Plainview (Day-Lewis), der mit der Ölförderung zu Reichtum gelangen will. Das Geschäft boomt im Kalifornien des frühen 20. Jahrhunderts.

There Will Be Blood kommt nach Meinung vieler Kritiker:innen (via Metacritic ) einem perfekten Meisterwerk so nahe wie kaum ein anderer Film. Day-Lewis verschwindet auf eine erschreckend makellose Art hinter seiner Figur und treibt die tiefe Schwärze ihrer Seele aus allen Poren auf die Leinwand.

Hier könnt ihr den Trailer zu There Will Be Blood schauen:

There Will Be Blood - Trailer A (Deutsch)

Anderson bereitet dem Zweikampf zwischen Plainview und dem heuchlerischen Prediger Eli (Paul Dano) die perfekte Bühne. Keine Szene ist zu lang, kein Schnitt zu wenig, jede Figur hat selbst auf ihren tief unter der Oberfläche liegenden Ebenen noch Relevanz für die Handlung. Das Ergebnis ist so dicht und fesselnd, dass der Film den Zuschauer mit sich in den Schlund reißt. Von dem Einschlag von There Will Be Blood muss man sich erst einmal erholen.

Wann läuft There Will Be Blood im TV?

There Will Be Blood läuft heute Abend am 6. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf Arte. Der Film wird ohne Werbung gezeigt und geht bis 22:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür könnt ihr There Will Be Blood bei Paramount+ im Streaming-Abo schauen.