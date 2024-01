Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 25 Jahre

Bei ONE könnt ihr am Samstagabend einen absoluten Kult-Film schauen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich von dem Wunderwerk unbedingt selbst verzaubern lassen.

Als verspielter Mix aus süßlicher Fantasy-Romanze und märchenhafter Tragikomödie zählt der mit etlichen wundersamen Bildern gespickte Die fabelhafte Welt der Amélie nicht ohne Grund zu den besten Filme der jüngeren Kinogeschichte. Die BBC hat das Werk von Regisseur Jean-Pierre Jeunet zum Beispiel 2016 in die Liste der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts aufgenommen.

Falls ihr Die fabelhafte Welt der Amelie noch gar nicht kennen solltet oder mal wieder schauen wollt, habt ihr am Samstagabend bei ONE die Gelegenheit dazu, euch von Audrey Tautou in der Hauptrolle verzaubern zu lassen.

Kult-Film mit Fantasy-Einschlag im TV: Darum geht es in Die fabelhafte Welt der Amélie

Die Handlung des Films dreht sich um die Kellnerin Amélie, die in Paris lebt und sich an den vielen kleinen Besonderheiten des Lebens erfreut. Neben den vielen eigensinnigen Menschen um sich herum findet sie eines Tages ein Kästchen, das sie dem Besitzer zurückgeben will. Es folgt eine surreale Odyssee, bei der es für Amélie schließlich um die Liebe geht.

Mit zahlreichen unvergesslichen Einfällen und Bildern hat Jeunet ein modernes Märchen geschaffen, das auch beim wiederholten Anschauen neue Details offenbart. Die fabelhafte Welt der Amélie ist der Inbegriff von Wohlfühlkino.

Prokino Filmverleih Die fabelhafte Welt der Amélie

Bei der Oscar-Verleihung 2002 war der Kult-Film in fünf Kategorien (Bestes Szenenbild, Beste Kamera, Bester fremdsprachiger Film, Bestes Originaldrehbuch und Bester Ton) nominiert. Weltweit zählt Die fabelhafte Welt der Amélie außerdem zu den erfolgreichsten französischen Filmen aller Zeiten .

Wann läuft Die fabelhafte Welt der Amélie im TV?

ONE strahlt den französischen Kult-Film am 13. Januar 2024 ab 20:55 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Die fabelhafte Welt der Amélie bei Disney+ im Abo oder ohne Abo bis zum 5. Februar 2024 in der ARD-Mediathek streamen.

