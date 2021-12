Heute zeigt RTL Zwei einen Kriegsfilm, der ohne große Schlachten auskommt. Warum ausgerechnet dieser einer der besten Filme der 2010er Jahre ist, erfahrt ihr hier.

Krieg im Film, das bedeutet brutale Schlachten oder heroische Opfer. In der modernen Kriegsführung spielen die Eckpunkte des Genres jedoch eine immer kleinere Rolle. Das macht unseren heutigen TV-Tipp so besonders. Denn Kathryn Bigelows Zero Dark Thirty (2012) beschäftigt sich mit dem sogenannten "Krieg gegen den Terror", der auch in Folterkammern und Konferenzräumen ausgetragen wurde. Bigelows Film schaffte es sogar in unsere Liste der 100 besten Filme der 2010er Jahre.

Heute Abend läuft Zero Dark Thirty mit einer großartigen Jessica Chastain ab 22:30 Uhr bei RTL Zwei.

Heute im TV: Worum geht in Zero Dark Thirty?

Nach Tödliches Kommando - The Hurt Locker arbeitete Regisseurin Kathryn Bigelow erneut mit Drehbuchautor Mark Boal zusammen. Diesmal ging es um die Adaption einer wahren Geheimdienstgeschichte: die Jagd nach Osama bin Laden.

Schaut euch den Trailer für Zero Dark Thirty an:

Zero Dark Thirty - Trailer 3 (Deutsch) HD

Jessica Chastain spielt Maya, eine CIA-Analystin, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit der Suche nach dem al-Qaida-Führer bin Laden betraut wird. Es beginnt eine jahrelange Odyssee durch CIA-Black-Sites und Aktenberge, doch egal, was Maya auch widerfährt, egal wie viele ihrer Mitstreiter unterwegs auf der Strecke bleiben, sie lässt nicht davon ab. Sie muss diesen Mann finden und geht diesem Auftrag nach, als wäre sie von einer übermenschlichen Macht persönlich dazu auserkoren.

Warum ist Zero Dark Thirty einer der besten Filme der 2010er Jahre?

Hauptdarstellerin Chastain bringt alles mit, um in einem konventionellen Thriller die leidenschaftliche, sympathische Heldin zu spielen, die für die gute Sache eintritt. Maya ist aber genau das nicht. Sie wirkt unterkühlt, ihr laser-artiger Fokus auf die Aufgabe entfremdet. Erst recht wenn man sich vor Augen führt, was sie im Verlauf des Films sehen und tolerieren wird zugunsten ihrer Aufgabe.

Mehr über den Film: Warum Zero Dark Thirty einer der besten Kriegsfilme der 2010er ist

In dieser "Heldin" findet sich aber auch einer der Gründe, warum Zero Dark Thirty mehr ist als nur ein Kriegsfilm, der sich auf die Arbeit der Geheimdienste fokussiert. Die Auseinandersetzung mit den Vergeltungsmaßnahmen der USA nach dem 11. September verläuft wesentlich ambivalenter, als man angesichts der Ausgangssituation erwarten könnte.

Heroismus wird ein Riegel vorgeschoben. Stattdessen legt Kathryn Bigelow den Fokus der Inszenierung auf die Methodik des Vorgehens, von den "Enhanced interrogation techniques" der CIA, also der Folter, bis hin zum Wälzen von Akten und Lebensläufen. Was nicht heißt, Zero Dark Thirty wäre kein spannender Film.

Bigelow schafft es vielmehr, die Anspannung von Maya – ihr ganzes Leben läuft auf ein Ereignis zu – mit wachsender Intensität zu suggerieren. Die konsequente Reduktion der Perspektive (Motive der "Gegner" spielen ebenso wenig eine Rolle wie die der politischen Entscheidungsträger in den USA) erschwert es, sich dem Sog von Mayas Streben zu entziehen. Da verliert man, genau wie sie, schnell eine Frage aus den Augen: Was passiert, wenn sie ihr Ziel erreicht hat?

Podcast: Die besten Streaming-Filme 2021 bei Netflix, Amazon & Co.

Bei Netflix, Amazon und anderen Streaming-Diensten feierten dieses Jahr Hunderte Filme ihre Premiere. Damit ihr den Überblick nicht verliert und ein paar Tipps mit in die Weihnachtszeit nehmt, stellen wir die besten Streaming-Filme des Jahres vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gemeinsam mit meinen Kollegen Patrick Reinbott von Moviepilot und Pascal Reis von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe diskutieren wir unsere Lieblinge des Streaming-Jahres 2021.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.