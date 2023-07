Heute im TV: Einer der besten Horror-Filme der letzten Jahre, dessen Regisseur zuvor einen Riesenhit bei Netflix landete

Der verstörende Geheimtipp The House at Night ist einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Heute könnt ihr euch im TV selbst vom cleveren Grusel-Rätsel überzeugen.

Regisseur David Bruckner verstörte Horror-Fans bereits mit dem Netflix-Thriller The Ritual und holte zuletzt das ikonische Hellraiser-Franchise aus der Hölle zurück. Weniger bekannt ist sein albtraumhafter Horror-Geheimtipp The Hosue at Night, der auf clevere Art mit eurer Wahrnehmung spielt und euch miträtseln lässt. Heute könnt ihr den Horrorfilm im TV sehen.

Wann und wo läuft The House at Night im TV?

The House at Night läuft heute Nacht um 01:05 Uhr auf RTL

Wer schon früher ins Bett muss, kann den Film auch bei Disney+ streamen *

Worum geht es in The House at Night?

Nach dem Suizid ihres Ehemannes verfällt die Lehrerin Beth (Rebecca Hall) in tiefe Trauer. Sie wird von der Ungewissheit geplagt, nicht zu wissen, warum sich Owen das Leben genommen hat. Lediglich eine rätselhafte Notiz hinterließ er ihr – und viele düstere Geheimnisse.

The Night House - Trailer (English) HD

Beths verzweifelte Suche nach Antworten stößt sie in einen Strudel aus schockierenden Wahrheiten und übernatürlichen Begegnungen. In ihrem einsamen Haus am See scheint nämlich ein Geist sein Unwesen zu treiben. Ob dessen Absichten finsterer Natur sind, müsst ihr selbst herausfinden.

Was den Horrorfilm The House at Night so besonders macht

Der Horrorfilm The House at Night zeichnet sich durch eine schaurige Inszenierung aus, die eine bedrückende Atmosphäre der Ungewissheit kreiert. Mit cleveren Kameratricks lässt euch der Film Silhouetten und Gesichter von Geistererscheinungen erkennen, die eigentlich gar nicht da sind. Wie die Protagonistin beginnt ihr an eurem Verstand zu zweifeln.

Durch dieses Spiel mit der Wahrnehmung wird Beths Verlorenheit zur erlebbaren Horror-Erfahrung. Die große Stärke des Films ist aber die Geschichte, die von Minute zu Minute mit immer bizarreren und verstörenderen Wendungen auftrumpft. Bis The House at Night nach über 100 Minuten Gruseln und Mitraten in einem albtraumhaften Finale eskaliert, das euch auch nach dem Abspann noch über versteckte Bedeutungen rätseln lässt und beschäftigen wird.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.