Heute im TV: Einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre mit richtig niederschmetterndem Twist

Auf TELE 5 könnt ihr heute Neil Marshalls Horror-Meisterwerk The Descent schauen. Der Film mixt klaustrophobische Panik mit brutalem Grauen zu einem intensiven Trip.

Wer unter Platzangst leidet, sollte The Descent - Abgrund des Grauens von Neil Marshall vielleicht lieber meiden. In dem klaustrophobischen Schocker des Regisseurs von Filmen wie Doomsday - Tag der Rache oder gefeierten Game of Thrones-Folgen wie Schwarzwasser wird eine dunkle Höhle zum Albtraum – noch bevor der Horror immer expliziter wird.

TELE 5 strahlt heute Abend um 22:10 Uhr die geschnittene Fassung von The Descent aus. Bei Amazon Prime* könnt ihr die unzensierte Fassung von einem der intensivsten und besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre leihen.

The Descent schockt mit fiesem Horror und einem gnadenlosen Twist

In der Handlung von Neil Marshalls Horrorfilm begibt sich Sarah (Shauna Macdonald) nach einem tragischen Unfall mit ihren Freundinnen auf einen Kletter-Trip, um sich abzulenken. Statt der sicheren Touristenhöhle landen sie aber in einer stockdunklen, unerforschten Höhle, in der schließlich das pure Grauen auf sie wartet.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Descent:

The Descent - Abgrund des Grauens - Trailer (Deutsch)

Nachdem die Freundinnen in die unbekannte Finsternis abgestiegen sind, inszeniert Marshall seinen Film erst noch als natürlichen Horror, in dem die klaustrophobische Enge und pure Dunkelheit ein beklemmendes Labyrinth formen. Dieser Terror alleine reicht dem Regisseur aber nicht aus und so lässt er über die Hauptfiguren irgendwann das brutale Grauen in Form tödlicher Kreaturen hereinbrechen.

Als Überlebenskampf auf mehreren Ebenen ist The Descent einer der atmosphärisch dichtesten und herausragendsten Horrorfilme seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2005. Die unangenehme Ausweglosigkeit des Settings überträgt sich beim Zuschauen direkt auf einen, während Marshall die wohl grausamste Überraschung bis zum Finale aufspart.

Der Twist von The Descent wird hier nicht verraten, aber selten endete ein so intensiver Horrorstreifen der jüngeren Filmgeschichte auf einer niederschmetternderen Note.

