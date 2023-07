Heute im TV: Einer der besten Kriegsfilme von Meister-Regisseur, der 150 Millionen Dollar kostete und 20 Jahre entwickelt wurde

Vor 6 Jahren hat Christopher Nolan einen extrem intensiven Kriegsfilm erschaffen, den ihr heute im TV sehen könnt. Die Idee, das teure Projekt zu drehen, brodelte 20 Jahre in ihm.

Seit dem 20. Juli 2023 läuft Oppenheimer in den Kinos. Es ist Christopher Nolans zweiter großer Historienfilm nach Dunkirk. In dem aufwendigen Epos geht es um einen entscheidenden Abschnitt des Zweiten Weltkrieges, genau wie teilweise in Oppenheimer. Heute könnt ihr Dunkirk im TV sehen. Wir erklären in diesem Artikel seine sehr frühe Entstehungsgeschichte.

Worum geht es in Dunkirk von Christopher Nolan?

Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen: Als Hitlers Streitmacht im Mai 1940 seinen Feldzug nach Westen antritt und in die Benelux-Staaten einfällt, müssen die überraschten Soldaten Frankreichs und Großbritanniens den Rückzug antreten. Doch tausende alliierte Kämpfer – Briten, Franzosen, Belgier und Niederländer – werden nahe der nordfranzösischen Küsten-Ortschaft Dünkirchen (im Englischen: Dunkirk) eingeschlossen. Die Chancen, diese Soldaten noch zu retten, stufen die Befehlshaber als äußerst gering ein.

Christopher Nolan wollte den millionenschweren Dunkirk seit 20 Jahren machen

Nolan erzählt die Geschichte in drei Zeitlinien, die wir hier genauer erklären. In einer der Zeitlinien geht es um einen Mann, seinen Sohn und einen weiteren Helfer, die mit einem kleinen Fischerboot von Großbritannien nach Frankreich fahren, um zumindest ein paar der eingeschlossenen Soldaten zu retten.

20 Jahre vor Dunkirk kannte Nolan die Geschichte der Rettungsboote bereits. Er und seine Frau Emma Thomas machten gemeinsam mit einem Freund eine Bootstour, wie Page Six berichtete. Die Tour sollte lediglich sechs oder sieben Stunden dauern, dachten sie. "Es wurden 18 bis 19", sagte Nolan.

Es war sehr, sehr kalt. Die See war sehr, sehr rau [...]. Wir brachten diese Erfahrung hinter uns mit einem großen Respekt für das, was wirklich passiert ist.

Es dauerte aber noch zwei Jahrzehnte, bis Nolan den Film tatsächlich umsetzte. Wahrscheinlich hätte kein anderer Regisseur als er 150 Millionen US-Dollar Produktionsbudget erhalten , um die Geschichte zu verfilmen. Aber es lohnte sich: Dunkirk spielte weltweit 512 Millionen US-Dollar wieder ein.

Wann läuft das Kriegsepos im TV?

ProSieben zeigt Dunkirk am Sonntag um 23.25 Uhr direkt nach einem weiteren Nolan-Film: Tenet. Die Wiederholung folgt um 4.05 Uhr. Außerdem könnt ihr Dunkirk bei Netflix streamen.

