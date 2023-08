Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, den im Kino kaum jemand gesehen hat

Vor vier Jahren startete der herausragende Science-Fiction-Film Ad Astra – Zu den Sternen im Kino. Heute Abend könnt ihr die packende Weltraum-Odyssee mit Brad Pitt im Fernsehen schauen.

Ad Astra – Zu den Sternen ist ein bemerkenswerter Film. Im Gegensatz zu anderen großen Science-Fiction-Blockbustern sucht er nicht um jeden Preis das Spektakel. Stattdessen rückt Regisseur James Gray in nachdenklichen wie fesselnden Bildern die Reise ins Ungewisse in den Vordergrund. Immer tiefer dringen wir in die Dunkelheit des Weltraums vor, während sich Brad Pitt von einem Raumschiff zum nächsten hangelt.



Sci-Fi-Empfehlung heute im TV: Ad Astra ist wie eine Mischung von 2001 und Apocalypse Now

Die Geschichte von Ad Astra ist in einer Zukunft angesiedelt, in der die Menschheit den Weltraum erobert hat. DHL liefert Pakete hier sogar bis zum Mond! Die kleine Kolonie, die sich zwischen dem grauen Gestein befindet, ist für den von Brad Pitt verkörperten Astronauten Roy McBride jedoch nur eine Zwischenstation. Roy befindet sich nämlich auf der Suche nach seinem vor vielen Jahren verschollenen Vater.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ad Astra schauen:

Ad Astra - Trailer (Deutsch) HD

Zwischen der schwerelosen Unendlichkeit von 2001: Odyssee im Weltraum und den fiebrigen Albträumen, die Apocalypse Now auslöst, begeben wir uns in Ad Astra auf eine Reise ins Herz der Finsternis. Eine einnehmende Mischung, die sich in verträumten Bildern verliert und nichts mit dem üblichen Blockbuster-Kino zu tun hat. Leider war Ad Astra alles andere als ein durchschlagender Erfolg auf der großen Leinwand.

Bis zu 100 Millionen US-Dollar soll das Budget des Science-Fiction-Films verschlungen haben, ganz zu schweigen von zusätzlichen Marketingkosten. Weltweit konnte Ad Astra allerdings nur 135 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn für die Buchmacher:innen Hollywoods zum Flop macht. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ad Astra ist einer der ungewöhnlichsten Sci-Fi-Filme, die ihr in dieser Größenordnung finden werdet.

Wann läuft der Sci-Fi-Film Ad Astra mit Brad Pitt im TV?

Ad Astra läuft heute Abend, am 6. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Ausstrahlung geht bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Disney+ und Netflix im Streaming-Abo schauen.

