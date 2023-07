Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, der seine Geschichte geklaut haben soll und auf 23 Millionen Euro verklagt wurde

Heute Abend kommt einer der größten Science-Fiction-Klassiker der 1990er Jahre im Fernsehen. Die Rede ist von dem abgedrehten Das fünfte Element mit Bruce Willis und Milla Jovovich.

Nur wenige Filme laufen mit einer dermaßen beharrlichen Regelmäßigkeit im Fernsehen wie Das fünfte Element. Das Sci-Fi-Abenteuer aus dem Jahr 1997 hat trotz seines sichtlichen Alters kaum an Unterhaltungswert eingebüßt. Bruce Willis und Milla Jovovich glänzen hier in zwei ihrer ikonischsten Rollen.

Die Geschichte von Das fünfte Element entführt ins 23. Jahrhundert, wo wir den Taxifahrer Korben Dallas (Willis) kennenlernen. Widerwillig wird er in eine Mission hineingezogen, bei der es um nichts weniger als die Rettung des Planeten geht. Ein großes Unheil kündigt sich an und dann wäre da noch die geheimnisvolle Leeloo (Jovovich).

Das fünfte Element: Die Plagiatsvorwürfe gegen den Sci-Fi-Klassiker mit Bruce Willia und Milla Jovovich

Das fünfte Element wartet mit vielen Bildern und Momenten auf, die nicht mehr aus der Filmgeschichte wegzudenken sind. Als der Film jedoch ins Kino kam, wurde die Produktion von zwei Künstlern verklagt: Alejandro Jodorowsky und Jean "Moebius" Giraud sahen keinen kreativen Sci-Fi-Triumph, sondern ein Plagiat.



1988 veröffentlichen Jodorowsky und Giraud den Comic The Incal, in dem viele Motive zu finden sind, die in ähnlicher Form auch in Das fünfte Element auftauchen.

Giraud verklagte Besson und die Produktionsfirma Gaumont aufgrund von unlauteren Wettbewerbs auf 13,1 Millionen Euro. Dazu kam eine Klage, bei der es um 9 Millionen Euro Schadensersatz und Zinsen ging. Giraud verlangte außerdem fünf Prozent der Kinoeinnahmen. Jodorowsky reichte derweil eine Klage von 700.000 Euro ein.

Wie die französische Seite ToutenBD berichtete, haben Jodorowsky und Giraud ihre jeweiligen Klagen 2004 verloren, da es sich nur um kleine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Werken handelte.

Sci-Fi-Klassiker: Wann läuft Das fünfte Element im TV?

Das fünfte Element läuft am 30. Juli 2023 um 22:05 Uhr auf Sat. 1. Mit Werbeunterbrechung geht die Ausstrahlung bis 00:40 Uhr. Die Wiederholung folgt um 02:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix und MagentaTV im Abo streamen.

