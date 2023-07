Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre, den beim Kinostart viel zu wenige gesehen haben

Das TV-Publikum kann heute Abend einem kleinen Sci-Fi-Wunder aus Deutschland beiwohnen, denn hier lernt eine Frau durch einen Roboter erst so richtig das Menschsein.

Maria Schrader bewies vor zwei Jahren, dass die eher weniger für ihr Genre-Unterhaltung bekannten Deutschen sehr wohl auch Science-Fiction-Filme machen können und lieferte mit Ich bin dein Mensch einen Glücksgriff für das deutsche Sci-Fi-Kino ab. Heute läuft die Roboter-Romanze im Fernsehen.

Der Sci-Fi-Geniestreich Ich bin dein Mensch heute im TV

Die Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert) braucht im Sci-Fi-Ausflug von Ich bin dein dringend neue Forschungsgelder und lässt sich nur deshalb auf ein Experiment ein: Um die notwendigen Finanzen bewilligt zu bekommen, soll sie im Gegenzug einen auf sie maßgeschneiderten Dating-Roboter testen: Tom (Dan Stevens), dessen einzige Funktion es ist, sie glücklich zu machen.

Majestic Deutsche Sci-Fi: Ich bin dein Mensch

Alma kann mit Kerzenschein-Romantik und übereifrigen Liebesdiensten aber wenig anfangen und glaubt sowieso nicht, dass sich Gefühle in Algorithmen pressen lassen. Doch Ich bin dein Mensch wäre keine Sci-Fi-Romantikkomödie, wenn nicht doch irgendwann die Funken fliegen würden. Was sowohl bei einem Roboter als auch auf menschlicher Ebene schnell kompliziert werden kann.



Warum das Kunststück deutscher Sci-Fi in Ich bin dein Mensch gelingt

Ich bin dein Mensch braucht keine großen Sci-Fi-Effekte oder fliegenden Autos, um eine gelungene Zukunftsvision zu zeichnen. Ein paar futuristische Gebäude Berlins und ein herrlich hölzern agierender Downton Abbey-Star mit britischem Akzent reichen aus, um die (von einer Dating-App nicht so weit entfernte) Idee eines lernfähigen Partner-Roboters überzeugend zu verkaufen.

Der Rest des Science-Fiction-Films findet in der Reibung des genialen Hauptdarsteller-Duos statt: der liebestollen Roboter und die Forscherin mit dem trockenen Humor. Lachen über Mensch-Maschine-Beziehungen und deutsche Bürokratie sind hier vorprogrammiert.

Majestic Ich bin dein Mensch: Sandra Hüller bringt Roboter Dan Stevens vorbei

Aber auch der Tiefgang geht in den Schaltkreisen von Ich bin dein Mensch nicht verloren, denn unter allem Witz verbergen sich auch ernsthaftere Fragen nach dem Alleinsein, dem Umgang mit unseren Liebsten als Projektionsfläche eigener Wünsche und dem Streben nach Glück als menschlichem Lebenssinn. Wie Maria Schrader all das mit Leichtigkeit und Einfühlsamkeit in einen Sci-Fi-Film gießt, sollte niemand verpassen.

Ich bin dein Mensch läuft heute, am 21. Juli 2023 um 21 Uhr bei One im Fernsehen.

MagentaTV streamen oder bei Wenn ihr Ich bin dein Mensch im Fernsehen verpasst habt, könnt ihr ihn auch in der Megathek vonstreamen oder bei Amazon leihen/kaufen *.

Podcast für Serien-Fans: 15 Sci-Fi-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken. Im Podcast nehmen wir 15 Neuheiten, die noch dieses Jahr starten, genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.