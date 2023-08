Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrtausends, der 13 Jahre später eine Serie bekam, die komplett unterging

Heute kommt ein Science-Fiction-Meisterwerk von Steven Spielberg im TV, das eine wunderbar abgeschlossene Handlung erzählt. Serienmacher hielt das aber nicht ab.

In den 2000ern hatte Steven Spielberg einen bis heute beeindruckenden Science-Fiction-Lauf, bei dem er drei äußerst unterschiedliche Sternstunden des Genres hervorbrachte: den modernen Pinocchio A.I. - Künstliche Intelligenz, das Invasions-Trauma Krieg der Welten und dazwischen den Sci-Fi-Thriller Minority Report. Letzterer kommt heute im Fernsehen und wer sich seit der ersten Sichtung fragte, wie die Geschichte weitergeht, erfährt das auf eigene Gefahr in einer Serie.

Tom Cruise kann in Minority Report Verbrechen verhindern (denkt er)

Der Science-Fiction-Film basiert auf einer Geschichte von Philip K. Dick und spielt im Jahr 2054. Tom Cruise spielt John Anderton, der nach der Entführung seines Sohnes an einem Pilotprojekt zur Vorhersage von Verbrechen teilnimmt. Mithilfe der sogenannten Precogs (unter anderem Samantha Morton) werden zukünftige Täter ausfindig gemacht und in ein Koma versetzt. Als Anderton Fehler im System entdeckt und selbst auf die Wanted-Liste kommt, beginnt er an den reinen Absichten hinter dem Programm zu zweifeln.

Paramount Tom Cruise in Minority Report

Ausgestattet mit einer realistischen Zukunftsvision, dem stilvollen Licht-und-Schattenspiel von Kameramann Janusz Kaminski und rasanten Verfolgungsjagden gehört Minority Report zu den unterhaltsamsten Sci-Fi-Blockbustern seiner Ära. Darunter geht der dystopisch ernste Kern seiner Zukunftsvision aber nicht verloren. Spielberg drehte einen im besten Sinne erwachsenen Blockbuster mit Hitchcock-Einschlag, der seine wendige Kriminalgeschichte keine Sekunde zu lang ausbreitet.

Sci-Fi-Serie führte die Geschichte des Films weiter

Einen dringenden Anlass für eine Fortsetzung von Minority Report gab es folglich nicht. 2015 versuchte sich Spielbergs Produktionsfirma Amblin gemeinsam mit Paramount und Fox trotzdem daran. Minority Report wurde die Serienversion (einfallsreich) getauft. Sie spielt 11 Jahre nach den Ereignissen des Films und handelt von einem Precog (Stark Sands aus Inside Llewyn Davis), der auf eigene Faust Verbrechen verhindern will.

Schaut euch den Trailer für die Minority Report-Serie an:

Minority Report - S01 Trailer (English) HD

Die Pilotfolge der Serie von Max Borenstein (Godzilla vs. Kong) wurde von The Menu- und Game of Thrones-Regisseur Mark Mylod inszeniert, aber das half wenig. Minority Report fiel bei Kritik und Publikum durch. Wegen schlechter Quoten verkürzte der Sender Fox die 13 bestellten Folgen auf 10 und setzte die Serie ab.

So kannst du Minority Report schauen

Kabel eins zeigt Minority Report heute ab 20:15 Uhr. Wer den Film ohne Werbeunterbrechung genießen oder nachholen will, kann das derzeit mit einem Abonnement von Paramount+ * oder Joyn+ tun.

Für die Serie muss man dagegen eine höhere Summe hinblättern, da sie nirgends in einer Abo-Flatrate verfügbar ist. Wer reinschauen will, kann das unter anderem bei Amazon * tun.

