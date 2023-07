Heute im TV: Einer der besten Superhelden-Filme mit Jennifer Lawrence, von dem es eine 17 Minuten längere Fassung gibt, die richtig viel verändert

Jennifer Lawrence hat im Lauf ihrer Karriere in mehreren großen Marvel-Filmen mitgespielt. Einer der besten läuft heute Abend im Fernsehen. Er stammt aus dem X-Men-Universum.

Anfang der 2010er Jahre entschied sich 20th Century Fox dazu, sein X-Men-Universum mit jungen Versionen altbekannter Superheld:innen zu erneuern. Das Ergebnis war der 2011 erschienene X-Men: Erste Entscheidung, der vor allem mit seinem Cast beeindruckte: James McAvoy (Professor X) und Michael Fassbender (Magneto) und Jennifer Lawrence (Mystique) führten den Marvel-Blockbuster an.

Drei Jahre später kam mit X-Men: Zukunft ist Vergangenheit die Fortsetzung ins Kino und vereint in einer großen Zeitreisegeschichte die zwei existierenden X-Men-Universen. Auch Jennifer Lawrence spielt darin als Mystique wieder eine entscheidende Rolle. Heute Abend könnt ihr euch den Film im Fernsehen anschauen. Es läuft allerdings nur die Kinofassung und nicht der sogenannte Rogue Cut.

Marvel-Action mit Jennifer Lawrence: Im X-Men-Universum verschmelzen Zukunft und Vergangenheit

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit adaptiert die aus den Marvel-Comics bekannte Storyline Days of Future Past. Die Rahmenhandlung spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Mutant:innen unterdrückt und in Internierungscamps gefangengehalten werden. Die bösen Sentinels beherrschen die Erde. Gleichzeitig entfaltet sich in zweiter Handlungsstrang in den 1960er Jahren, wo versucht wird, diese Zukunft zu verhindern.

Hier könnt ihr den Trailer zu X-Men: Days of Future Past schauen:

X-Men Zukunft ist Vergangenheit - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl X-Men: Days of Future Past damals sowohl bei der Kritik als auch dem Publikum gut ankam, entschied sich 20th Century Fox später dazu, eine erweiterte Fassung des Films zu veröffentlichen, die den Namen The Rogue Cut trägt. Diese wartet mit zusätzlichen 17 Minuten auf, die nicht verwendetes Material in die bestehende Geschichte einflechten und zudem mit einem völlig neuen Subplot aufwarten.

Der Rogue Cut von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit bringt Anna Paquin als Kitty Pryde zurück

Dieser Subplot dreht sich um die von Anna Paquin verkörperten Superheldin Kitty Pryde aka Rogue, die bereits in den ersten drei X-Men-Filmen aus den 2000er Jahren eine wichtige Rolle spielte. In der Kinofassung von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit taucht sie allerdings nur für einen kurzen Cameo auf. Der Rogue Cut gibt ihr deutlich mehr zu tun und baut darüber hinaus die Entwicklung von anderen Figuren aus.

Auch von Jennifer Lawrences Mystique bekommen wir im Rogue Cut mehr zu sehen. Achtung, Spoiler: In einer Szene reflektiert sie ihre Beziehung mit Beast (Nicholas Hoult) und zerstört im Anschluss Cerebro in der X-Mansion, damit sie Professor X nicht finden kann. Der Hauptteil des Rogue Cuts fokussiert sich allerdings auf Rogue und verbindet die neue X-Men-Trilogie dadurch noch ein Stück mehr mit der alten.

Wann läuft X-Men: Zukunft ist Vergangenheit im Fernsehen?

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit läuft heute Abend, am 31. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Die Ausstrahlung geht bis 23:00 Uhr. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch könnt ihr die Wiederholung um 00:25 Uhr schauen. Alternativ steht der Film bei Disney+ im Abo als Stream zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.