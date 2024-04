Heute im TV: Einer der besten und beliebtesten Abenteuerfilme überhaupt – er macht nach 100-mal Schauen immer noch Spaß

Manche Filme werden einfach nie langweilig und wir könnten sie immer wieder anschauen. Der Ausnahme-Abenteuerfilm, der heute im TV kommt, zählt eindeutig dazu.

Filme wie Fluch der Karibik sind zum Zurücklehnen, Fallenlassen und Wohlfühlen angelegt. Wir können sie uns in allen Lebenslagen immer wieder anschauen, ohne dass wir uns langweilen würden. Heute ist es wieder so weit: Der Abenteuer- und Piratenfilm läuft im TV.

Darum geht's in Fluch der Karibik mit Johnny Depp, Orlando Bloom und Keira Knightley

Die Story von Karibik aka Pirates of the Caribbean dreht sich um eine verwunschene Münze, die zu einem Piratenschatz führen soll. Der Münze jagen die verfluchten Piraten rund um Captain Barbossa (Geoffrey Rush) hinterher. Auch der meist betrunkene und etwas durchgeknallte Jack Sparrow (Johnny Depp) ist an ihr interessiert.



Eigentlich beruht der Film auf dem überaus erfolgreichen Fahrgeschäft der Disney-Vergnügungsparks. Dass daraus eines Tages mal ein fünf Filme umspannende Reihe werden würde, dürften vor dem Kinostart wohl nur die Wenigsten geahnt haben.

Disney Johnny Depp als Jack Sparrow und Orlando Bloom in Fluch der Karibik

Fluch der Karibik macht immer wieder Spaß – trotz und wegen Johnny Depp

Filme wie Fluch der Karibik fühlen sich oft an, wie nach Hause zu kommen: Das ist auch beim hundertsten Mal ein gutes Gefühl, wenn alles stimmt. Was hier durchaus der Fall ist. Regisseur Gore Verbinski (Lone Ranger) versammelt einen überragenden Cast und mischt aus viel Humor, ein bisschen Fantasy und jeder Menge Piraten-Abenteuer einen schier unwiderstehlichen Schirmchen-Cocktail voller Karibik-Flair.

Insbesondere die überkandidelte Art von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen mit Kirsche auf. Aus heutiger Perspektive hinterlässt genau das aber einen faden Beigeschmack. Der mittlerweile höchst umstrittene Schauspieler hat in letzter Zeit vor allem mit negativen Schlagzeilen und einer extrem unschönen Schlammschlacht vor Gericht auf sich aufmerksam gemacht.

Gute und schlechte Neuigkeiten: Diese Info zum nächsten Fluch der Karibik-Film zerschlägt Rückkehr von Johnny Depp wohl endgültig

TV oder Stream: Wann und wo läuft Fluch der Karibik?

Vox strahlt Fluch der Karibik zur Primetime um 20:15 Uhr am Donnerstag, dem 4. April 2024 aus. Am 6. April 2024 folgt dann noch eine Wiederholung um 22:05 Uhr.



Alternativ gibt es den Streifen auch bei Disney+ im Streaming-Abo, oder ihr kauft beziehungsweise leiht ihn euch online bei Amazon, Apple TV, Magenta TV, Google Play oder Maxdome.

