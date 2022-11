Heute im TV: Einer der erfolgreichsten Will Smith-Filme, der seltsamerweise nie fortgesetzt wurde

Auf VOX läuft heute der erfolgreiche Superhelden-Blockbuster Hancock mit Will Smith. Auch wenn ein zweiter Teil damals geplant war, wurde er schließlich nie realisiert.

Wenn wir heute an Superheldenfilme denken, kommen uns vor allem Marvel und DC in den Sinn. Als Iron Man 2008 erschien, war im gleichen Jahr aber auch Will Smith mit Superkräften im Kino zu sehen. Gemeint ist Hancock von Peter Berg, der ein kommerzieller Hit wurde. Heute Abend strahlt VOX den Superhelden-Blockbuster um 23:05 Uhr aus.

Trotz des Erfolgs wurde der Film danach nie fortgesetzt. Konkrete Pläne für Hancock 2 gab es allerdings schon.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Hancock:

Hancock - Trailer (Deutsch) HD

Hancock 2-Pläne mit Will Smith wurde aus Zeitgründen nie realisiert

Wie CBR nochmal aufgeschlüsselt hat, wurden Adam Fierro und Glen Mazzara 2009 für das Drehbuch für eine Hancock-Fortsetzung verpflichtet. Beide Autoren waren ein Jahr später fester Bestandteil des The Walking Dead-Teams. Peter Berg arbeitete nach Hancock außerdem an Battleship, während Will Smith 2009 eine kurze Schauspielpause einlegte.

Da alle wichtigen Parteien für Hancock 2 zeitlich nicht verfügbar waren, ist der Plan für das Sequel langsam, aber sicher im Sand verlaufen. In einem Interview zum Stand der Fortsetzung sagte Peter Berg Ende 2009 nicht gerade optimistisch:

Es gibt so viele Köche in dieser speziellen Küche, die so beschäftigt sind, und Will [Smith] hat sich eine Auszeit genommen, um mit seinen Kindern zusammen zu sein, und seine Kinder drehen jetzt alle möglichen Filme, und es sind so viele Leute von Will daran beteiligt, von seinem Partner James Lassiter zu Akiva [Goldsmith] zu Michael Man und mir.

Um uns alle in denselben Raum zu bringen, wo wir reden und uns dann auf etwas einigen können? Sie werden nie eine Gruppe von Menschen treffen, die es schwerer haben wird, sich auf irgendetwas zu einigen...

An diesem Stand hat sich bis heute nichts geändert. Bei einem Budget von 150 Millionen Dollar spielte Hancock weltweit stolze 629 Millionen Dollar ein . 2008 war er der vierterfolgreichste Film des Jahres. Heutzutage wäre der Erfolg einer Fortsetzung jedoch längst nicht mehr garantiert.

Sehr viel Zeit ist seit Hancock vergangen, während das Superhelden-Genre von Marvel und DC dominiert wird und der Star-Status von Will Smith nicht mehr so hell wie in vergangenen Glanzzeiten strahlt. Hancock 2 werden wir also wahrscheinlich nie sehen.

Hättet ihr gerne Hancock 2 gesehen?