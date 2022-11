Sci-Fi-Fortsetzung mit Will Smith kommt: Macher fand Idee erst "richtig dumm" und will I Am Legend 2 jetzt doch drehen

Für I Am Legend 2 ist Teil 1-Regisseur Francis Lawrence im Gespräch. Der hatte auf eine Fortsetzung erst überhaupt keine Lust, will jetzt aber doch dabei sein.

Kürzlich wurde überraschend eine Fortsetzung zum Sci-Fi-Hit I Am Legend angekündigt. Will Smith wird zurückkehren. Und auch der Regiestuhl könnte an einem alten Bekannten gehen: Teil 1-Macher Francis Lawrence ist schon in das Projekt involviert. Obwohl er den Gedanken an I Am Legend 2 erst ablehnte.

I Am Legend-Macher Francis Lawrence fand Teil 2-Idee total bescheuert

Das offenbarte er jetzt Comicbook.com :

Ich habe mit I Am Legend 2-Autor Akiva Goldsman gesprochen und würde den Film gerne machen. Ich habe ein paar Sachen drüber gehört. Aber ich wurde zu absolutem Schweigen verpflichtet.

Das sind deutlich andere Töne als noch vor ein paar Jahren. Im Happy Sad Confused -Podcast erklärte Lawrence, er habe das Sequel-Angebot direkt nach Erscheinen des ersten Films abgelehnt.

Wir haben eine Geschichte über den letzten Mann auf Erden gemacht und er ist gestorben. Das können wir nicht wiederholen, sagte ich damals. Ein Prequel hätte sich gezwungen angefühlt. Und ein Sequel ginge entweder nur ohne [Will Smiths Figur] oder mit einer richtig dummen Idee. So nach dem Motto "Wissenschaftler haben seine DNA kopiert und ihn irgendwie reanimiert." Da hatte ich keine Lust drauf.

Lawrences neuer Ehrgeiz deutet darauf hin, dass I Am Legend 2 nun mit einer deutlich besseren Grundidee ausgestattet ist. Wie die genau aussieht, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch andere Details zum Film fehlen bislang völlig.

Wann kommt der Sci-Fi-Kracher I Am Legend 2 mit Will Smith in die Kinos?

Das gilt leider auch für das Startdatum. Ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Produktion rechnen wir nicht vor Ende 2023 mit einer Veröffentlichung. Neben Smith soll auch Michael B. Jordan vor der Kamera stehen.

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen unter anderem über Guillermo del Toros düstere neue Pinocchio-Version, das Will Smith-Comeback Emancipation, das Knives Out-Sequel Glass Onion mit Daniel Craig und den Horror-Hype Barbarian.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Soll Francis Lawrence auch I Am Legend 2 verfilmen?