Heute im TV: Einer der größten Gerard Butler-Filme der letzten Jahre

Am Freitag kommt einer der teuersten Sci-Fi-Filme mit Gerard Butler im TV, in dem gewaltige Stürme die Menschheit bedrohen.

Wenn schon ein seriöser Wissenschaftler über eine Sci-Fi-Idee sagt, "das sei Müll", dann sollte man die eigenen Ansprüche an Nebensächlichkeiten wie Logik und Realismus unter den Couchkissen begraben. Am Freitagabend könnt ihr eure Toleranz für absurde Science-Fiction-Storys so richtig auf die Probe stellen, denn dann läuft Geostorm mit Gerard Butler im Fernsehen.

Darum geht es in dem Sci-Fi-Katastrophenfilm mit Gerard Butler

Geostorm geht auf ein Gespräch zurück, das Roland Emmerichs Stammproduzent Dean Devlin eines Tages mit seiner Tochter geführt hat, wie auf den Blu-ray-Extras zum Film verraten wird. Er erklärte dem Mädchen den Klimawandel, woraufhin sie fragte, warum man keine Maschine baue, die dagegen angeht.

Devlin entwarf daraus eine Vision der nahen Zukunft, in der ein Netzwerk von Satelliten das Wetter global kontrolliert und Naturkatastrophen verhindert. Als dieses System plötzlich fehlfunktioniert und die Erde mit den schlimmsten Stürmen ihrer Geschichte bedroht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Der ehemalige Satellitendesigner Jake Lawson (Gerard Butler) wird beauftragt, in den Weltraum zu reisen und die Fehlfunktion zu beheben, bevor seine Mitmenschen ausgelöscht werden.

Warner Bros.

Devlin schrieb am Drehbuch mit und führte Regie. Allerdings verlief die Produktion nicht reibungslos. Nach Test-Screenings mit negativem Feedback wurden Nachdrehs unter Aufsicht von Regisseur Danny Cannon anberaumt, wie der Hollywood Reporter damals meldete.

Geostorm ist einer der größten Butler-Filme aus den letzten Jahren

Für Gerard Butler gehörte der Sci-Fi-Film zu einem Doppelschlag der Blockbuster-Flops. 2016 strauchelte Gods of Egypt an den Kassen, ein Jahr später folgte Geostorm. Seitdem hat sich Butler vor allem auf Filme mit mittelgroßen Budgets verlegt, statt an der 100-Millionen-Grenze zu kratzen.

Was die Qualitäten des Films angeht ... Sagen wir es mal so: Nach Geostorm lernt man die Fähigkeiten von Kino-Sprengmeister Roland Emmerich erst richtig schätzen, der die Beschränktheiten mancher Drehbücher durch Tempo, unterhaltsame Figuren und vor allem bombastische Effekte übertüncht. An dessen Großtaten kommt Devlins Film zu keinem Zeitpunkt heran, was besonders an dem flauen Spannungsaufbau und den enttäuschenden visuellen Effekten liegt.

Im TV oder Stream: So kannst du Geostorm mit Gerard Butler schauen

Geostorm wird am heutigen 3. Mai ab 20:15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Die Wiederholung folgt um 00:25 Uhr in der Nacht auf den Samstag.

Wer das Butler-"Meisterwerk" im TV verpasst, muss aber nicht verzagen. Bei Netflix und Sky/WOW könnt ihr euch ebenfalls von den Qualitäten des Katastrophenfilms überzeugen.