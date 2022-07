Heute im TV: Einer der spannendsten & besten Thriller der letzten 10 Jahre

Heute Abend läuft garantierte Nägelbeißspannung im TV. Ihr könnt einen Horror-Thriller allererster Güteklasse schauen, der es sogar unter unsere 100 besten Filme des letzten Jahrzehnts schaffte.

Vor 6 Jahren kam der großartige und immer noch nicht vollständig anerkannte Survival-Thriller The Shallows in die Kinos. Regie führte Jaume Collet-Serra, der erst Liam Neeson einen Action-Karriereherbst und dann Dwayne Johnson seinen ersten richtig guten Blockbuster bescherte. Nebenbei schaffte es The Shallows in unsere Top 100 der besten Filme des letzten Jahrzehnts. Ihr könnt den gnadenlos spannenden Hai-Horror heute im TV schauen.

The Shallows läuft heute um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Die Wiederholung folgt in der Nacht um 1.30 Uhr

Schaut den Trailer zu The Shallows

Heute im TV: Darum lohnt sich The Shallows

Die Handlung von The Shallows: Hobby-Surferin Nancy (Blake Lively) sucht eine abgelegene Bucht auf, um den ganzen Tag zu surfen. Sie ist nicht alleine an dem wunderschönen Ort irgendwo an der mexikanischen Küste. Zwei weitere Surfer drehen ihre Runden – und ein hungriger Hai. Den ersten Angriff überlebt Nancy knapp, sie rettet sich auf einen Felsen.

Das ist das simple Szenario, in dem der Film seine Kreise dreht: Ein junge Frau, das Meer, ein Hai und das rettende Ufer. Ein Mensch stellt sich mit kargen Mitteln in lebensfeindlicher Umgebung einem überlegenden Feind entgegen. Es gibt keinen Raum für Fehler und so fordert der Film seiner Hauptfigur die wirklich letzte Willenskraft ab, die sich gar nicht so leicht zusammenkratzen lässt, wenn die eigenen Fleischfetzen bereits in den Zahnzwischenräumen des Hais stecken.

Die atemberaubende Spannung in The Shallows ist keine Selbstverständlichkeit

Während das Publikum im eigenen Adrenalinrausch schwitzt, bewegt sich der Film ruckartig vorwärts. Auf extreme Spannungswellen folgen angenehme Ruhephasen. Jaume Collet-Serra setzt diese stillen Buffering-Inseln gezielt ein, damit sich das Geschehen ordnen kann. Blake Lively schnauft durch, überdenkt ihre Strategie und versorgt notdürftig ihre blutenden Wunden.

Die Zeit und der kreisende Hai atmen ihr dennoch stets heiß in den Nacken. Auf kleine Hoffnungsschimmer folgen brutale Rückschläge. Und doch arbeitet die Hauptfigur sich fühlbar zu ihrem Ziel vor.

