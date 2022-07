Ich war noch niemals in New York im TV: So aufwendig waren die spektakulärsten Szenen

Heute läuft Ich war noch niemals in New York im TV. Für das Musical wurden keine Mühen gescheut. Gerade die spektakulären Zauber-Szenen brauchten ungewöhnliche Vorbereitung.

Mit Ich war noch niemals in New York läuft heute einer der opulentesten deutschen Filme der letzten Jahre im TV. Das Musical verbindet in seiner Kreuzfahrt-Story üppige Performances bekannter Udo Jürgens-Schlager. Die beeindruckendsten Szenen erforderten dabei erstaunlich großen Aufwand.

Im TV: Ich war noch niemals in New York holte echte Zauberer ins Boot

Zwar ist die Geschichte um die ältere Maria (Katharina Thalbach), ihre gestresste Tochter Lisa (Heike Makatsch) und der Zufallsbekanntschaft Axel (Moritz Bleibtreu) nur das Skelett für eine Serie an Gesangseinlagen. Die können sich aber sehen lassen. Und für manche Szenen wurden sogar echte Zauberkünstler zur Vorbereitung verpflichtet.

Ich war noch niemals in New York - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das berichtet etwa der General-Anzeiger . In Ich war noch niemals in New York gibt es mehrere Zauber-Szenen, die Regisseur Philipp Stölzl (Der Medicus) so authentisch wie möglich zeigen wollte. Stars wie Pasquale Aleardi, aber auch Makatsch und Bleibtreu wurden daher extra von dem Illusionisten-Duo Albin Zinnecker und Ingo Brehm (auch bekannt als "Die Zaubertrixxer") geschult. Der Trick entsteht also nicht durch geschickte Schnitte, sondern allein durch die erworbenen Fähigkeiten der Schauspieler.

Wenn die Hauptdarsteller also spurlos verschwinden oder Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) zersägt wird, würde das auch ohne Kamera klappen. Auch als Schlager-Verächter kann man ein solche Zielstrebigkeit nach Authentizität und dichter Atmosphäre respektieren. Stölzl hat die großzügigen 12 Millionen Budget klug in die Art von Pracht investiert, die auch etwa sein jüngstes Kino-Epos Schachnovelle auszeichnet.

Wann läuft Ich war noch niemals in New York im TV?

Ich war noch niemals in New York läuft am heutigen Montag, den 11. Juli 2022, um 20.15 Uhr in der ARD. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.20 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat er eine Laufzeit von 128 Minuten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was haltet ihr von Ich war noch niemals in New York?