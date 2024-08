Heute im TV: Einer der spannendsten und rührendsten Kultfilme, der auch beim 100. Schauen nicht langweilig wird

Einen echten Kultfilm könnt ihr heute im TV sehen. Der ist sowohl hart als auch berührend und fesselt in jedem Fall bis zum Ende. Egal wie oft man ihn sieht.

Regisseur Luc Besson soll Léon - Der Profi ursprünglich nur als kleines Intermezzo gedreht haben, um die Zeit bis zu seinem Herzensprojekt Das fünfte Element zu überbrücken. Dabei ist ihm aber ein echter Kultfilm gelungen, der immer noch begeistern kann. Ihr könnt euch heute Abend selbst ein Bild davon machen, wenn das Werk im TV läuft.

Heute im TV: Darum geht's in Luc Bessons spannendem Thriller Léon - Der Profi

Die junge Mathilda (Natalie Portman) muss miterleben, wie ihre gesamte Familie von einem korrupten Polizisten getötet wird und überlebt nur, weil ihr der im selben Haus wohnende Auftragskiller Léon (Jean Reno) hilft. Daraufhin fasst die Kleine den Entschluss, blutige Rache zu nehmen.

Zu diesem Zweck will sie von Léon dessen Handwerk lernen und heftet sich an seine Fersen. Der willigt erst nach einer ganzen Weile und viel Zögern ein und nimmt das junge Mädchen widerwillig unter seine Fittiche. Nach und nach freundet sich das ungleiche Paar an und entdeckt, dass sie sich doch gar nicht so unähnlich sind.

Jugendfilm Verleih GmbH Gary Oldman als korrupter Killer-Cop in Léon - Der Profi.

Léon - Der Profi macht auch beim 100. Mal schauen noch Spaß

Dass Léon - Der Profi so gut funktioniert, liegt am wilden Mix des Films. Einerseits haben wir es hier mit einem wirklich spannenden Rache-Thriller zu tun, der in einer wilden Schießerei und überaus dramatischem Finale endet. Gleichzeitig serviert uns Luc Besson eine Charakterstudie mit vielen zarten, zwischenmenschlichen Tönen voll rührender Feinfühligkeit und Humor. Last, but not least ist Léon einfach cool.



Abgesehen von der ziemlich problematischen Beziehung zwischen dem jungen Mädchen und dem älteren Killer, entfaltet sich eine spannende Dynamik, die obendrein gekonnt inszeniert ist. Jean Reno, Gary Oldman und vor allem Natalie Portman liefern schlicht überragende Arbeit ab. Kein Wunder, dass Léon - Der Profi Natalie Portman zum Durchbruch und Jean Reno zu unzähligen ähnlichen Rollen verhalf.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Léon - Der Profi?

Der BR zeigt Léon - Der Profi am heutigen Freitag, den 30. August um 22:50 Uhr. Dort dauert der Film bis um 0:55 Uhr und eine Wiederholung kommt am 1. September um 1:10 Uhr.

Auch im Online-Stream steht der Luc Besson-Streifen zur Verfügung. Ihr könnt ihn euch beispielsweise mit einem WOW-Abo ansehen oder bei den üblichen VoD-Plattformen wie Amazon, Apple TV oder Maxdome kaufen beziehungsweise leihen.

