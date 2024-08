Neuer Platz 2 bei Netflix ist eine schockierende Thriller-Serie, in der eine Hüpfburg Kinder in den Tod reißt

Die Netflix-Charts werden von einer neuen Thriller-Serie erobert, in der es zu einer schrecklichen Tragödie kommt. Waren sie nur ein Unfall oder handelt es sich um Mord?

An Emily in Paris kommt in den Serien-Charts auf Netflix auch eine Woche nach Veröffentlichung niemand vorbei. Direkt dahinter hat es sich jedoch eine neue Serie gemütlich gemacht, die das so ziemliche Kontrastprogramm zur lockeren Unterhaltung um die Marketingmanagerin in ihrer französischen Wahlheimat darstellt. Denn im 10-teiligen Thriller Das Unglück kommen drei Kinder auf schockierende Weise ums Leben.

Das Unglück auf Platz 2 bei Netflix: Ein Kindergeburtstag endet mit schrecklichen Todesfällen

Die mexikanische Thriller-Serie beginnt mit einer fröhlichen Geburtstagsparty in Santa Cruz, bei der Kinder und Eltern ausgelassen miteinander feiern. Doch plötzlich löst sich die Hüpfburg im Garten vom Boden, was drei der anwesenden Kinder das Leben kostet. Voller Schock und Trauer stellen sich die Eltern um Emiliano (Sebastian Martínez) und Daniela (Ana Claudia Talancón) die Frage, wie es so weit kommen konnte.

Wurde etwa die Aufsichtspflicht von den Eltern verletzt? Welche Rolle spielt Haushälter Moncho (Silverio Palacios), der Alkohol auf die Party brachte? Oder kann die Schuld bei seiner Frau, dem Hausmädchen Yolanda (Shani Lozano) gesucht werden, die schon lange einen Groll gegen ihre Arbeitgeber hegte? Die gefährliche Suche nach Antworten fördert Schreckliches in der Gemeinschaft zutage.

Hinter der Serie steckt Leonardo Padrón, der bereits die Thriller-Serie Herzschlag für Netflix entwickelte. Die Geschichte ist ein Originalstoff, der weder einer Romanvorlage zugrunde liegt, noch auf einer wahren Begebenheit basiert. Alle 10 Folgen von Das Unglück streamen aktuell auf Netflix.

Netflix Das Unglück

