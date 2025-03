Heute im TV: Eines der besten Horror-Remakes aller Zeiten, das sein Original vor allem an Härte übertrifft

Im TV läuft am Mittwochabend das Remake eines Horror-Films, das sein Original in Sachen Brutalität weit übertrifft. Einige Szenen gehen wirklich bis an die Schmerzgrenze.

Mit Hügel der blutigen Augen drehte Scream-Regisseur Wes Craven Ende der 70er-Jahre einen Horror-Film, der heute etwas in Vergessenheit geraten ist. Viel beliebter und bekannter ist zu Recht das knüppelharte Remake von 2006, das von High Tension-Regisseur Alexandre Aja inszeniert wurde. Am Mittwoch läuft es im TV. Die härteste Uncut-Version könnt ihr im Abo streamen.

Starkes Horror-Remake im TV: Darum geht es in The Hills Have Eyes

In der Story des Remakes geht es genauso wie im Original um eine Familie, die im Wohnwagen mitten in der Wüste New Mexicos Urlaub machen will. Das Paar Ethel (Kathleen Quinlan) und Bob (Ted Levine) haben ihre Kinder Lynn (Vinessa Shaw), Brenda (Emilie de Ravin) und Bobby (Dan Byrd) dabei. Lynn ist außerdem mit ihrem Ehemann Doug (Aaron Stanford) und dem gemeinsamen Kind an Bord.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum The Hills Have Eyes-Remake:

The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen - Trailer (Deutsch)

Bald finden sie heraus, dass in den Bergen der Wüste eine durch Atombomben-Tests entstellte Mutanten-Familie lebt, die die Jagd auf die Hauptfiguren eröffnet. Es kommt zum brutalen Überlebenskampf.

Während der Film von Craven heutzutage kaum noch brutal und schockierend wirkt, hat es Ajas Remake in sich. Die Neuauflage übertrifft die Vorlage in Sachen Brutalität um Längen. Zartbesaitete dürfte The Hills Have Eyes von 2006 auf eine harte Probe stellen, wenn nicht einmal vor Vergewaltigung und entführten Babys Halt gemacht wird.

Wann läuft The Hills Have Eyes im TV?

Tele 5 strahlt das großartige Horror-Remake am 12. März 2025 ab 22:05 Uhr aus. Alternativ könnt ihr The Hills Have Eyes von 2006 jederzeit bei Disney+ im Abo streamen. Hier bekommt ihr auch die komplett ungeschnittene Version zu sehen.