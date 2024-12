Heute im TV: Eins von 24 (!) gelungenen Remakes der gleichen Story, das mit Humor und tollem Cast überzeugt

Dass ein Film für ein anderes Land neu verfilmt wird, ist nicht ungewöhnlich, doch von unserem heutigen TV-Tipp gibt es 24 Versionen. Im Fernsehen läuft die deutsche Interpretation des Stoffs.

Es dürfte keine Überraschung sein, dass Elyas M'Barek in einem der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre mitspielt. Doch auch der Rest des Casts ist hochkarätig und sorgt für einen gelungenen Schlagabtausch und beste Unterhaltung. Heute läuft der gefeierte Hit Das perfekte Geheimnis von Bora Dagtekin im TV.

Das perfekte Geheimnis mit Elyas M'Barek heute im TV: Witziger Abend wird zur Katastrophe

Die vier Freunde (M’Barek, Florian David Fitz, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring) kennen sich seit der Schulzeit und sollten eigentlich keine Geheimnisse voreinander haben. Doch bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihren Partnerinnen (Jella Haase, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz) kommt es zu jeder Menge Überraschungen.

Die Gruppe beschließt, alle Handys auf den Tisch zu legen, jede eintreffende Nachricht muss laut vorgelesen werden, jedes Telefonat über Lautsprecher geführt werden. Was als lustigstes Partyspiel beginnt, wird schnell zum bitteren Ernst und schon bald stehen nicht nur Freundschaften, sondern auch Ehen auf dem Spiel.

Das perfekte Geheimnis bietet mit pointierten und rasanten Dialogen kurzweilige Unterhaltung, die richtig Spaß macht. Dagtekin gelingt es, den richtigen Ton zu treffen. Mit Leichtigkeit (und an den richtigen Stellen mit dem nötigen Ernst) spielt der durchweg top besetzte Cast absolut glaubwürdig.

Einer der erfolgreichsten deutschen Filme ist das zwölfte Remake einer extrem beliebten Geschichte

Den Deutschen sagt man nach, keinen zu besitzen, doch die Geschichte von Das perfekte Geheimnis ist so universal, dass die Komödie scheinbar auf der ganzen Welt funktioniert. Insgesamt wurde das italienische Original Perfect Strangers von Paolo Genovese in 24 Ländern rund um den Globus neu verfilmt. Die deutsche Fassung erschien 2019, drei Jahre nach dem Original – als zwölfte Version.

Dagtekin nahm jedoch Änderungen an den Figuren vor und an deren Enthüllungen und Konflikten, um sie stärker auf das deutschsprachige Publikum anzupassen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das perfekte Geheimnis lockte über fünf Millionen Zuschauende in die deutschen Kinos und wurde damit laut Insidekino zum fünfterfolgreichsten deutschen Film der letzten Jahre, hinter der dreiteiligen Fack Ju Göhte-Reihe und Honig im Kopf.

Wann läuft das perfekte Geheimnis mit Elyas M'Barek im TV?

Sat.1 zeigt die Komödie am heutigen Sonntag, den 8. Dezember 2024 um 20:15 Uhr. Wer den Film verpasst hat, kann ihn in der Nacht auf den 9. Dezember 2024 um 00:50 Uhr sehen oder bei Netflix im Abo streamen.