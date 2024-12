Heute im TV: Episches Abenteuer, das die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten in eine neue Richtung gelenkt hat

Dem Fantasy-Film, der heute im TV läuft, gelingt es uns in seinen magischen Bann zu ziehen. Dabei erzählt er seine eigene Geschichte, trotz Franchise Anbindung und gigantischer Fußstapfen.

10 Jahre lang hat uns mit Harry Potter die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten begleitet. Bei dem mega Erfolg lagen die Erwartungen an ein Spin-off hoch. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind gelang es tatsächlich eine völlig neue Richtung einzuschlagen und gleichzeitig den Zauber der Wizarding World beizubehalten. Heute läuft der Fantasy-Film im TV.

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im TV: Eddie Redmayne als Magizoologe

Der Zauberer und Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) hat sich ganz seiner Liebe zu den magischen Kreaturen verschrieben, die ihn aber schon bald in Schwierigkeiten bringen. Die phantastischen Wesen kommen ihm auf seiner Reise nach New Work abhanden und Newt gerät ins Visier der amerikanischen Zauberei-Behörde und seines Direktors Percival Graves (Colin Farrell). Während er mithilfe von Jacob (Dan Fogler) und Hexe Tina (Katherine Waterston) versucht, die Tiere wieder aufzuspüren, kommt ihm der Verdacht, in eine Verschwörung geraten zu sein.

Das Spin-off bewegt sich zwar in der bekannten Welt aus Harry Potter und wurde ebenfalls von David Yates inszeniert, spielt aber mehrere Jahrzehnte vor der Geschichte des Zauberschülers. So erzählt Phantastische Tierwesen nicht nur von einer bisher unbekannten Ära, sondern bewegt sich erstmals außerhalb Englands. Dieser Ansatz kam beim Publikum äußerst gut an und spielte ganze 816 Millionen US-Dollar ein. Bei uns erhält der Film eine ausgezeichnete Bewertung von 7,2 Punkten.

Phantastische Tierwesen: Teil 4 und 5 sollen nicht kommen

Die späteren Teile nehmen einen deutlicheren Bezug zu der Original-Reihe und befassen sich neben Newt auch mit dem jungen Albus Dumbledore. Vielleicht verloren die Fans jedoch durch die Nähe zu Harry Potter langsam das Interesse, denn die Einnahmen sanken stetig.

Obwohl ursprünglich 5 Filme geplant waren, die den erzählten Zeitraum von 1925 bis 1945 abdecken sollten, wird es wohl keine Fortsetzungen mehr geben. Dies ließ nicht nur Regisseur David Yates durchblicken, sondern auch Hauptdarsteller Eddie Redmayne. Das letzte Wort ist zwar noch nicht gesprochen, doch erstmal scheint der ganze Fokus auf der neuen Harry Potter-Serie zu liegen, dessen Planung sich stetig weiterentwickelt.

Wann läuft Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im TV?

Sat. 1 zeigt das Harry Potter Spin-off am heutigen Samstag, den 28. Dezember, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Sonntag um 17:15 Uhr. Wer Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im Fernsehen verpasst hat, kann den Fantasy-Film kostenlos bei Prime im Abo streamen.

