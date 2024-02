Heute im TV: Extrem harte Action mit Jason Statham (auf Teil 3 warten wir immer noch)

Jason Statham hat natürlich nicht nur gute Action-Filme gemacht. Dieser hier ist aber ein echtes Highlight, noch dazu sehr hart und kommt heute im TV.

Heute kommt ein Action-Kracher mit Jason Statham im TV, den wir euch nur wärmstens ans Herz legen können: The Mechanic. Vorausgesetzt, ihr steht auf brachiale Action, coole One-Liner und die beiden Hauptdarsteller. Es gibt sogar eine Fortsetzung, aber die Reihe könnte gut und gerne auch noch einen dritten Teil vertragen.

Worum geht's in The Mechanic?

Jason Statham spielt den titelgebenden Mechanic aka Arthur Bishop. Das ist in diesem Fall ein skrupelloser Auftragskiller, der sich keinerlei Fehler erlaubt. Einer seiner Grundsätze besteht darin, Emotionen bei seiner Arbeit außen vor zu lassen und kompromisslos wie präzise zu Werk zu gehen. Eines Tages wird es für ihn dann aber doch emotional.

Irgendwer hat seinen alten Mentor umgebracht, was in dem Mechaniker ungeahnte Gefühlsregungen weckt. Dann sucht ihn auch noch der Sohn des Verstorbenen (Ben Foster) auf, um von ihm sein Handwerk zu lernen. Der Mechaniker nimmt ihn unter die Fittiche und bringt ihm alles bei. Bis die beiden gemeinsam auf die Jagd nach dem Verantwortlichen für den Tod des Mentors gehen.

Kinowelt Jason Statham schippert in The Mechanic auch mit dem Boot durch die Gegend.

The Mechanic ist brutal gut und wir warten immer noch auf einen dritten Teil

The Mechanic vereint viele klassische Genre-Klischees, macht daraus aber ein überaus stimmiges Ganzes. Es macht nicht nur Spaß, Jason Stathams Rolle bei der Arbeit zuzusehen, auch das Training seines Schützlings und die Suche nach dem Antagonisten sind eine helle Freude. Hier wird ein regelrechtes Action-Feuerwerk abgebrannt.

Nachdem The Mechanic aus dem Jahr 2011 ein Erfolg war, gab es fünf Jahre später mit The Mechanic: Resurrection sogar noch eine Fortsetzung. Hier muss Jason Stathams Profikiller aus dem wohlverdienten Ruhestand zurückkehren, um seine große Liebe (Jessica Alba) zu retten.

Teil 2 war nicht ganz so gut wie der erste, aber wir würden uns trotzdem über einen dritten Teil freuen. Nach acht Jahren sieht es aber nicht so aus, als würde da noch etwas kommen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft The Mechanic?

The Mechanic kommt am heutigen Montag, den 12. Februar 2024 um 23:00 Uhr auf kabel eins. Eine Wiederholung folgt dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1:10 Uhr.

Ihr könnt den Jason Statham-Streifen aber auch bei Google Play, Amazon Prime, Magenta TV, Maxdome und Apple TV leihen oder kaufen.



