Heute im TV: Extrem spannender Katastrophenfilm nach wahrer Begebenheit, der euch alles abverlangt

Durch eine Verkettung von Unglücken ereignete sich 2010 eine Umwelt-Katastrophe, die elf Menschen das Leben kostete. Unser TV-Tipp setzte die Ereignisse nur sechs Jahre später spannend und emotional um.

Regisseur Peter Berg inszenierte den Action-Film Deepwater Horizon mit Mark Wahlberg, Kurt Russell und John Malkovich der sehr nah an einer realen Katastrophe angelegt ist. Das knackige Budget von 156 Millionen konnte der Film leider nicht wieder einspielen. Mit Heimvideo-Einnamen wurden weltweit "nur" 138 Millionen eingenommen.

Darum geht es in dem Katastrophenfilm mit Mark Wahlberg

Mitten im Golf von Mexiko, 84 Kilometer südlich der Küste von Louisiana, liegt die Bohr-Plattform Deepwater Horizon. Während der Probebohrungen, um das Macondo-Ölfeld zu erschließen, kommt es 2010 plötzlich zur Katastrophe. Durch eine Explosion steht die Plattform in Flammen und die Mitarbeiter:innen auf der Bohrinsel müssen um ihr Überleben kämpfen.

Deepwater Horizon beruht auf schrecklich wahren Ereignissen

Nur sechs Jahre nach der realen Katastrophe von Deepwater Horizon lief der Film in den Kinos, was auf Grund der zeitlichen Nähe auch für eine morbide Spannung sorgte. Die laut Spiegel "schlimmste Ölkatastrophe in der Geschichte der USA" brachte Umweltschäden hervor, die das maritime Ökosystem bis heute belasten. Ganze 87 Tage lang drangen 800 Millionen Liter Öl in den Golf von Mexiko. Erst rund fünf Monate nach der Explosion konnte das Leck endgültig geschlossen werden.

Studiocanal Deepwater Horizon

Die Deepwater Horizon war eine der modernsten Ölplattformen, auf der es lange Zeit weder schwere Verletzungen noch Unfälle gegeben hatte. Am Unglückstag besuchten Manager des Mineralölunternehmens BP die Insel, um endlich das Macando-Ölfeld zu erschließen. Da das Projekt schon in Verzug war und das Unternehmen nicht noch mehr Geld verlieren wollte, drängten sie trotz bedenklicher Tests auf eine verfrühte Bohrung. Die vorschnelle Handlung kostete BP vor Gericht eine Strafzahlung von 4,5 Milliarden US-Dollar (via Tagesspiegel ).

Deutlich tragischer war, dass elf Menschen ihr Leben ließen, deren sterbliche Überreste bis heute nicht gefunden wurden. Der Chefelektroniker der Deepwater Horizon, Mike Williams, kritisierte, dass in den Medien zu wenig Aufmerksamkeit auf die 115 Überlebenden und vor allem die Opfer der Katastrophe gerichtet wurde. Peter Berg und sein Team wollten dies anders machen und fokussierten sich auf die Figuren. Mark Wahlberg verkörpert Williams, der auch als Berater der Produktion zur Verfügung stand.

Wann läuft Deepwater Horizon im TV?

Der dramatische Katastrophenfilm läuft am Sonntag, dem 28. Januar um 22:35 Uhr auf Sat.1. Eine Wiederholung zeigt der Sender leider nicht, aber ihr könnt Deepwater Horizon unter anderem bei Joyn und Amazon Prime streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.