Heute im TV: Fantasy-Abenteuer, das Kreuzritter und Hexenverfolgungen 700 Jahre in der Vergangenheit entfesselt

Unser heutiger TV-Tipp setzt trotz des Mittelalter-Settings weniger auf historische Korrektheit und liefert stattdessen ein Spektakel, das vor allem Fantasy-Fans erfreuen dürfte.

Es scheint kein Genre zu geben, vor dem Nicolas Cage zurückschreckt. Mit Der letzte Tempelritter wagt sich der Schauspieler in die Ritterrüstung und präsentiert uns einen Historienfilm mit Fantasy-Elementen, der überladen und unfreiwillig komisch wirkt, aber dennoch bestens unterhält. Heute läuft Der letzte Tempelritter im TV.

Der letzte Tempelritter im TV: Ein wildes Abenteuer mit Rittern und Hexen

Die Tempelritter Behmen (Cage) und Felson (Ron Perlman) haben jahrelang für die Kirche gekämpft, doch können nicht länger die Augen vor den Grausamkeiten verschließen. Sie kehren dem Schlachtfeld den Rücken und finden ihre Heimat von der Pest gezeichnet vor. Schuld an der Seuche soll eine junge Hexe (Claire Foy) sein. Behmen und Felson erhalten den Auftrag, sie in ein Kloster zu bringen, wo der Fluch gebrochen werden soll. Schon bald häufen sich auf ihrer langen Reise die unerklärlichen Ereignisse und die Pest ist nicht das Schlimmste, was es zu fürchten gilt.

Fantasy-Spektakel Der letzte Tempelritter: Hier scheiden sich die Geister

"Regisseur Dominic Sena legt ein schnelles Tempo vor; die langweiligen Momente werden durch das unerwartet sympathische Team von Cage und Perlman aufgehellt", heißt es in einer Filmkritik auf Rotten Tomatoes . Dennoch bekam er nur einen Kritiker:innen-Score von gerade einmal 11 Prozent, was vor allem an dem wilden Genre-Mix liegt, bei dem Sena nicht so recht zu wissen scheint, wie er ihn erzählen will und so wirkt Der letzte Tempelritter vor allem unfreiwillig komisch.

Unsere Community ist da deutlich großzügiger und so vergaben über fünftausend Nutzer:innen eine durchschnittliche Bewertung von 5,4 von 10. So landet das Fantasy-Abenteuer bei uns sogar in den Top 20 der besten Ritterfilme.

Tatsächlich genießt der Film unter Genre-Fans einen gewissen Kultstatus. Visuell wird durch die Fantasy-Elemente einiges geboten und so kann Der letzte Tempelritter auf jeden Fall unterhalten.

Wann läuft Der letzte Tempelritter mit Nicolas Cage im TV?

Das Fantasy-Abenteuer wird am heutigen Freitag, den 7. Februar 2025 um 20:15 Uhr auf RTL 2 gezeigt. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Samstag um 01:45 Uhr, alternativ könnt ihr Der letzte Tempelritter aber auch bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

