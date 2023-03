Heute im TV: Fantasy-Epos scheiterte kolossal und hat das Leben seines Regisseurs verändert

Ein Blockbuster mit Tom Cruise sollte 2017 ein neues Fantasy-Universum aus dem Boden stampfen. Stattdessen zerstörte er die Franchise-Pläne und verfolgt seinen Macher bis jetzt. Heute läuft er im TV.

Als 2017 Die Mumie mit Tom Cruise an den Kinokassen katastrophal floppte, zerstörte er nicht einfach nur die Chance auf ein Sequel. Alle Hoffnung auf ein Universum an Horror- und Fantasy-Figuren, ein verbindendes Dark Universe, war dahin. Und Regisseur Alex Kurtzman (Star Trek: Picard) berichtet noch immer von der schrecklichen Erfahrung. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: Fantasy-Flop mit Tom Cruise war für Regisseur "die schlimmste Niederlage"

Kurtzman erklärte 2022 im The Playlist-Podcast Bingeworth y.

[Die Mumie] war wohl die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich bereue Millionen Dinge daran. Bis dahin war ich noch kein Regisseur. So brutal es auch war, es machte mich zu einer tafferen Person und einem klarsichtigeren Filmemacher. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das etwas nicht stimmt, schweige ich nicht länger.

In Die Mumie erwacht die Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella) nach Jahrtausenden des Schlafes zu neuem Leben, droht mit der Vernichtung der Welt, und soll durch einen mutigen Helden (Cruise) gestoppt werden. Was im Vorläufer Die Mumie noch bestens funktionierte, wurde hier von der Kritik zerrissen, die den Film unter anderem als "angestaubt, [...] miserabel und lächerlich" bezeichnete (via The Playlist ).

Was genau bei der Produktion passierte, kann nicht mehr genau nachvollzogen werden. Laut einem Variety -Bericht beeinflusste die exzessive Kontrolle des Hauptdarstellers die Dreharbeiten enorm. Mit dem Flop war das Dark Universe mit Tom Cruise als Die Mumie-Helden Schnee von gestern.

Wann läuft Die Mumie im TV?

Die Mumie läuft am heutigen Sonntag, den 5. März 2023, um 20.15 Uhr auf RTL. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.00 Uhr nachholen. Neben Cruise und Boutella stehen unter anderem Russell Crowe und Annabelle Wallis vor der Kamera.

