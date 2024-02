Heute im TV: Fantasy-Thriller mit Engeln in der Apokalypse, der 4 Jahre später völlig überraschend eine Serie bekommen hat

Heute läuft das Regiedebüt von Scott Stewart im TV, das eine düstere Apokalypse, samt Engel-Krieg zeichnet. Obwohl der Endzeit-Film das Publikum nicht überzeugen konnte, ging man das Risiko einer Neuauflage ein und es hat sich gelohnt.

Trotz des soliden Einspielergebnisses blieb das Lob für den Endzeit-Film Legion aus. Manche würden so einen Verriss wohl am liebsten aus der Vita streichen, nicht so Regisseur Scott Stewart. Er verwandelte nur vier Jahre später den Stoff in eine Serie und bügelte seine Fehler aus, denn Dominion erhielt gute Kritiken. Heute könnt ihr das Original Legion im TV sehen.

Eine Schlacht unter Engeln: Darum geht es in Legion

Gott hat endgültig den Glauben an die Menschheit verloren und sendet eine Legion von Engeln auf die Erde, um die Menschen zu vernichten. Doch Erzengel Michael (Paul Bettany) hatte sich bereits von Gott losgesagt und will die Menschen retten.

In einem Diner in New Mexico warnt er die Anwesenden vor einer bevorstehenden Apokalypse und erklärt der schwangeren Kellnerin Charlie (Adrianne Palicki), dass sie den neuen Messias unter dem Herzen trägt. Doch da steht auch schon Erzengel Gabriel (Kevin Durand) vor der Tür und der Kampf beginnt.

Sony Pictures Legion

Fantasy-Film Legion: Trotz Film-Flop wurde die Serie Dominion produziert und die ist wirklich gut

Der gruselige Fantasy-Thriller konnte zwar bei Produktionskosten von 26 Millionen US-Dollar ein gutes Einspielergebnis von 67 Millionen einfahren, doch Publikum und Kritiker:innnen waren nicht begeistert. Auf Rotten Tomatoes erhielt Legion einen Score von 20 Prozent. Auch die Kritik auf Filmstarts bemängelt die langen Dialoge, wenige Action und zu viel Rumgeballer. Eine coole Idee, sei allerdings, dass die Engel ihre Flügel wie eine Flex benutzen, um ihren Kontrahenten die Bäuche aufzuschlitzen.

Trotz der harschen Meinungen gewährte man Scott Stewart nur vier Jahre später seinen Film in eine Serie zu verwandeln. Die beiden Staffeln liefen auf dem amerikanischen TV-Sender Syfy und können bei uns unter anderem bei Amazon Prime Video gekauft * werden.

Dominion spielt 25 Jahre nach der Apokalypse und konnte deutlich bessere Wertungen einholen. Bei Rotten Tomatoes hat die Fantasy-Serie einen Schnitt von 74 Prozent in der Kritik, Zuschauer:innen geben im Durchschnitt sogar 85 Prozent. Bei uns konnte Dominion immerhin Platz 13 der besten Endzeit-Serien aus den USA belegen und verpasst damit nur knapp die Top Ten.

Wann läuft die Engel-Apokalypse Legion im TV?

Heute Abend, am 27. Februar läuft der Fantasy-Film auf Nitro um 23:30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Legion unabhängig vom TV-Programm bei Netflix streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.