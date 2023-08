Heute im TV: Fast vergessener Sci-Fi-Thriller, der 16 Jahre später mit 4 (!) Serien neu aufgelegt wurde

Heute läuft ein Sci-Fi-Thriller im TV, dessen ikonische Story fast in Vergessenheit geriet. Um dann nach mehr als 16 Jahren gleich vier späte Revival zu feiern.

Ein Mann nimmt per Radio Kontakt zu seinem verstorbenen Vater auf, der in der Vergangenheit noch am Leben ist. Und versucht, ihn vor einem schrecklichen Todesfall zu bewahren. Das ist die grobe Geschichte hinter dem fast vergessenen Sci-Fi-Thriller Frequency, der heute im TV läuft. Und über die Jahre gleich mehrere Serien-Adaptionen erhalten hat.

Im TV: Sci-Fi-Thriller, dessen Story für Japan, China und Südkorea kopiert wurde

In Frequency stellt Polizisit John (Jim Caviezel) schockiert fest, dass er über ein altes Radio mit seinem Vater Frank (Dennis Quaid) kommunizieren kann, der vor 30 Jahren bei einem Unfall verstarb. Ganz offensichtlich führt die Radio-Verbindung in die Vergangenheit. John gelingt es, seinen Vater vor dem Unglück zu bewahren, was aber zu unvorhergesehenen, blutigen Konsequenzen führt.

Frequency kam im Jahr 2000 ins Kino, erhielt durchschnittliche bis positive Kritiken (via Metacritic ) und war an den Kassen weder ein großer Hit, noch ein gigantischer Flop (via Box Office Mojo ). Umso erstaunlicher vielleicht, dass er 16 Jahre später mit der Serie Frequency fürs US-Fernsehen wieder aufgelegt wurde.



Das war aber längst nicht alles: Der Plot wurde 2016 auch für die südkoreanische Serie Signal adaptiert. Sie erhielt 2018 und 2019 ein japanisches und chinesisches Remake unter den Titeln Signal und Unknown Number.

Wann läuft Frequency im TV?

Frequency läuft am heutigen Dienstag, den 15. August 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.20 Uhr nachholen. Neben Caviezel und Quaid ist unter anderem Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine) vor der Kamera zu sehen.

