Netflix-Star hätte fast die Captain Kirk-Rolle in Star Trek bekommen: Die Absage war absolut grausam und klingt mit jedem Wort schlimmer

In der jüngsten Star Trek-Trilogie wurde Chris Pine zum neuen Captain Kirk. Ein anderer Star hat die Rolle im Sci-Fi-Reboot nicht bekommen. Weil er zu alt war.

Timothy Olyphant ist für seine zahlreichen charismatischen und kantigen Rollen bekannt. Er spielte unter anderem den rauen U.S. Marshal Raylan Givens im Neo-Western Justified oder auch den verzweifelten Ehemann eines Zombies in der Netflix-Serie Santa Clarita Diet. Und beinahe wäre er sogar Captain des Raumschiffs Enterprise in dem Science-Fiction-Reboot Star Trek geworden.

Star Trek suchte einen neuen Kirk und Timothy Olyphant war ganz vorne mit dabei

Wir alle wissen, dass Chris Pine schlussendlich die Rolle des legendären James T. Kirk ergattern konnte. J.J. Abrams' Sci-Fi-Neuauflage war ein Kassenerfolg. An der Seite von Zachary Quintos Spock und Zoe Saldanas Nyota Uhura führte Pine bis dato noch zwei weitere Filme der Reihe an. In einer alternativen Zeitlinie aber hätte Timothy Olyphant der Star des Franchises sein können – wenn er nur etwas jünger gewesen wäre.

FX In Justified: City Primeval kehrt Timothy Olyphant als Raylan Givens zurück

Wie Variety berichtet, war Timothy Olyphant kürzlich im Podcast Happy Sad Confused zu Gast und berichtete von der grausamen Star Trek-Absage. Dabei war Olyphant zuerst gar nicht im Gespräch für Kirk. Während des Casting-Prozesses sprach er bei J.J. Abrams für den Part des Dr. Leonard McCoy vor. Die Rolle ging an Karl Urban, aber Abrams hatte ein besseres Angebot:

Ich habe schon einen Mann für Doc, also brauche ich dich dafür nicht, aber ich habe keinen Kirk.

Stattdessen war Olyphant plötzlich für die wohl ikonischste Rolle im Star Trek-Kosmos im Gespräch. Rückblickend schätze er seinen Chancen aber selbst nicht sehr hoch ein:

Ich glaube, dass sie sogar bereit gewesen wären, mich einzustellen. Aber sie wollten jemand Jüngeren, und [J.J. Abrams] hatte Schwierigkeiten, jemand Jüngeren zu finden.

Dass er aufgrund seines Alters – damals war er um die 39 – nur eine Notlösung für die Reboot-Besetzung von Captain Kirk war, ist an sich schon grausam. Aber J.J. Abrams streute mit seiner Absage noch zusätzlich Salz in die Wunde: "Ich hab einen Typen gefunden, jünger, der richtig gut ist."

Dieser Typ war natürlich Chris Pine. Und er war über 12 Jahre jünger als Olyphant. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Pine noch keine nennenswerten Leading-Man-Erfahrungen in Hollywood vorzuweisen. Star Trek verhalf ihm zu Weltruhm.



Schaut hier den Trailer zu Timothy Olyphants neuestem Serien-Auftritt

Justified: City Primeval - S01 Trailer (English) HD

Glücklicherweise ist Timothy Olyphant nicht verbittert. Für seinen siegreichen Kirk-Konkurrenten hat er nur lobende Worte: "Seitdem habe ich Chris Pine kennengelernt und bin ein großer Fan von ihm, sowohl auf als auch abseits der Leinwand. Ich liebe diesen Kerl."



Auch wenn wir bis heute Timothy Olyphant in keinem einzigen Star Trek-Projekt sehen durften, wurde er zumindest Teil eines anderen Sci-Fi-Franchises. Zuletzt stand er für die Star Wars-Serie The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett als Cobb Vanth vor der Kamera.



