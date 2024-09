Heute im TV: Fortsetzung von ultrahartem Action-Thriller, der sogar noch gnadenloser ist als Teil 1

Emily Blunt kehrt in dieser Fortsetzung leider nicht zurück, aber das macht den Action-Thriller noch gnadenloser als Teil 1. Wie hart der Kampf gegen den Drogenschmuggel ist, seht ihr heute im TV.

Der Action-Thriller Sicario wurde von vielen Fans und Kritiker:innen gefeiert. Mit der Fortsetzung Sicario 2 tritt Regisseur Stefano Sollima in Denis Villeneuves Fußstapfen und legt noch einen drauf: Die Handlung ist noch brutaler und kommt scheinbar ohne moralischen Kompass aus. Das Resultat könnt ihr heute Abend im TV sehen.

Sicario 2 im TV: Düsterer Thriller ohne moralischen Leitfaden

In Sicario 2 tobt der Krieg gegen den Drogenschmuggel an der mexikanisch-amerikanischen Grenze weiter. Die US-Agenten Matt Graver (Josh Brolin) und Alejandro (Benicio del Toro) müssen bei ihrem gefährlichen Job auch moralische Grenzen überschreiten. Doch ein Befehl geht Alejandro zu weit. Er soll eine junge Zeugin verschwinden lassen.

Die Fortsetzung spielt in einem ethischen Niemandsland, in dem das Der-Zweck-heiligt-die-Mittel-Prinzip regiert. Das ist auch der Grund, warum Emily Blunt im zweiten Teil nicht mehr mitspielt. "[...] ihre Rolle war eine Art moralischer Leitfaden für das Publikum. In Soldado haben wir das nicht", erklärt Regisseur Stefano Sollima.

Sicario Franchise wartet noch immer auf dritte Fortsetzung

Was die Kritiken anbelangt, so kann die Fortsetzung nicht mit dem ersten Teil mithalten, sowohl bei Rotten Tomatoes, als auch bei unserer Community sinkt die Punktzahl. Dennoch ist Sicario 2 mit 6,9 (Rotten Tomatoes : 62 Prozent) überdurchschnittlich gut bewertet. Auf der Plattform heißt es:

Obwohl Sicario 2 weniger subversiv ist als sein Vorgänger, ist aus ihm ein stilvoller, dynamischer Thriller geworden – auch wenn sein amoralischer Machismo für eine düstere Erfahrung sorgt.

Dank der guten Kritiken und dem Erfolg an den Kinokassen wurde schon vor zwei Jahren auf Hochtouren an dem Drehbuch für Sciario 3 gearbeitet, doch das Projekt scheint festzustecken. Ob und wann Fans auf eine Fortsetzung hoffen können und welche Cast-Mitglieder wieder dabei sein werden, bleibt weiterhin abzuwarten.

Sicario2 * bei Amazon Prime streamen

Wann läuft der Action-Kracher Sicario 2 im TV?

ProSieben zeigt Sicario 2 am heutigen Freitag, den 27. September um 23:10 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt den Actionfilm unter anderem bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.