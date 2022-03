Heute im TV: Für diesen Skandal-Film wurde der Star von Arnold Schwarzenegger verspottet

Für American History X hat Edward Norton ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Als er sich damals von Bodybuilding-Gott Arnold Schwarzenegger beurteilen ließ, wurde er aber erstmal ausgelacht.

Neben David Finchers Kultfilm Fight Club spielte Edward Norton eine seiner bekanntesten Rollen in dem knallharten, skandalösen Sozialdrama American History X, das heute Abend auf Kabel eins läuft. Darin ist er als aus dem Gefängnis entlassener Neonazi zu sehen, der sich geläutert gibt und seinen kleinen Bruder jetzt vor dem Abrutschen in die rechte Szene bewahren muss.

Um auch körperlich dem Bild des brutalen Neonazis zu entsprechen, hat sich Norton den entsprechenden Körper antrainiert. Dafür hat er sich vor dem Dreh auch Rat bei Bodybuilding-Ikone Arnold Schwarzenegger geholt. Die Reaktion des Actionstars fiel aber wohl anders aus als sich der American History X-Star erhoffte.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu American History X:

Arnold Schwarzenegger hat Edward Norton erstmal verspottet

Wie Men's Health berichtete, sprach Norton bei einem Auftritt in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel über seine Vorbereitung auf American History X. Dabei verriet er auch, dass Arnold Schwarzenegger sich zuerst über ihn lustig machte, nachdem er erfuhr, dass Norton nur einmal statt zweimal täglich trainiert:

Und ich war ziemlich stolz, ich habe damals viel Eisen gestemmt! Ich habe ihm mein ganzes Training erzählt und er sagt: 'Ja, das ist ziemlich gut, machst du zwei am Tag?' Und ich sagte: 'Nein, nur einmal am Tag‘ und er meinte: 'Naja, da bist du eine ganz schöne P***y, Ed.'

Das genaue Wort aus Arnies Weichei-Bezeichnung für Edward Norton lassen wir an dieser Stelle mal zensiert. Ihr dürftet trotzdem verstehen, was gemeint ist. Mit seiner Performance in American History X hat der Schauspieler schließlich trotzdem alle von sich überzeugt, denn der knallharte, durchtrainierte Neonazi ist bis heute eine seiner beeindruckendsten Performances.

American History X läuft heute um 22:40 Uhr auf Kabel eins.

Ist American History X für euch die beste Edward Norton-Rolle?