Heute im TV: Geniale Neuerfindung eines Zombie-Meilensteins (allein der Anfang haut euch komplett um)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag strahlt das ZDF einen Horror-Kracher aus, der einen der wichtigsten Zombiefilme aller Zeiten spektakulär neu auflegt.

Mit Zombie - Dawn of the Dead schuf George A. Romero neben Die Nacht der lebenden Toten den vielleicht einflussreichsten Zombiefilm aller Zeiten. Anfang der 2000er hat Regisseur Zack Snyder ein Remake gedreht, das Romeros Klassiker in ein ganz neues Seherlebnis verwandelt. Heute strahlt das ZDF die Dawn of the Dead-Neuauflage aus, die schon in den ersten fünf Minuten zum panischen Exzess mutiert.

Zombie-Neuauflage im TV: Darum geht es im Dawn of the Dead-Remake

In der Handlung der Neuauflage wurden große Teile der Weltbevölkerung von einer mysteriösen Seuche dahingerafft. Die Infizierten bleiben aber nicht tot, sondern kehren als Zombies zurück. Dawn of the Dead konzentriert sich auf eine Gruppe Überlebender, die in einem riesigen Einkaufszentrum Zuflucht suchen. Schnell dringen die Untoten aber auch hier ein.



Zack Snyders Zombie-Update wird zum rasenden Action-Horror-Inferno

Nach seinen Anfängen als Werbeclip- und Musikvideo-Regisseur war Dawn of the Dead Snyders Spielfilmdebüt. Seine Neuauflage wird von einem fast schon aggressiven Stil voller hektischer Schnitte und unruhiger Bilder vorangepeitscht. Im Vergleich zum viel gemächlicheren Rhythmus von Romeros Original entwickelt sich Snyders Neuauflage schnell zum erschöpfenden Schleudertrauma, in dem schon nach den ersten Szenen direkt die Hölle auf Erden ausgebrochen ist.

Allein der Auftakt, in dem der Mann der Krankenschwester Ana (Sarah Polley) von der Nachbarstochter zerfleischt wird und sie dann selbst attackiert, gibt die Richtung für Snyders hyperkinetische Dawn of the Dead-Vision vor.

Wann läuft das Dawn of the Dead-Remake im TV?

Snyders Neuauflage wird in der Nacht vom 27. Januar auf den 28. Januar 2024 um 02:35 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In einer Streaming-Flat gibt es diese Dawn of the Dead-Version zurzeit nicht. Ihr könnt den Film aber zum Beispiel bei Amazon Prime leihen oder kaufen. *

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das für euch keinerlei Auswirkungen.