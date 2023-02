Horror-Meisterwerke endlich ungeschnitten: 11 Filme, die in Deutschland lange verboten waren, und sogar ein Marvel-Film ist dabei

Viele Skandal-Filme, Schocker und Horror-Kracher wurden in Deutschland in den letzten Jahren vom Index gestrichen. Wir stellen euch 11 Werke vor, die bei uns zum Glück nicht mehr verboten sind.

In Deutschland müssen Filme vor ihrer Veröffentlichung durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) geprüft und mit einer Altersfreigabe versehen werden. Falls die Einrichtung einem Film die Freigabe verweigert, kann das Werk in der ungeschnittenen Form zusätzlich durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert werden.

In den letzten Jahrzehnten sind viele Filme in Deutschland auf dem Index gelandet, die im Nachhinein noch gestrichen und nach einer FSK-Neuprüfung wiederveröffentlicht werden dürfen. Wir stellen euch 11 Filme vor, die hierzulande lange verboten waren und mittlerweile vom Index gestrichen oder ungeschnitten bereits neu veröffentlicht wurden.

Vom Index gestrichene Filme: Ich spuck' auf dein Grab

Der auch als I Spit on Your Grave bekannte Film von Meir Zarchi ist der schwer erträgliche "Höhepunkt" des Rape-and-Revenge-Genres. Darin wird die Protagonistin zuerst mehrfach explizit vergewaltigt, bevor sie sich in der zweiten Hälfte brutal an ihren Peinigern rächt. Im Juli 2021 wurde Ich spuck' auf dein Grab in Deutschland vom Index gestrichen und unzensiert neu veröffentlicht. (pr)

Schaut hier noch einen Trailer zum I Spit on Your Grave-Original:

Ich Spuck Auf Dein Grab - Trailer (Deutsch) HD

Vom Index gestrichene Filme: Die 120 Tage von Sodom

In Pier Paolo Pasolinis kontroversem Skandal-Film nehmen vier privilegierte Frauen und Männer eine Gruppe junger Heranwachsender gefangen und setzen sie verschiedensten Arten von Demütigung, Folter und anderen Perversionen aus. Entstanden ist dabei ein Porträt über die Auswüchse von Machtmissbrauch und Faschismus. Anfang 2023 wurde Die 120 Tage von Sodom, auch bekannt unter dem verkürzten Original-Titel Saló, vom Index gestrichen. (pr)

Vom Index gestrichene Filme: Das letzte Haus links

The Last House On The Left 1972 - Trailer (English)

Frei nach Ingmar Bergmans Die Jungfrauenquelle drehte der spätere Scream-Regisseur Wes Craven diesen noch heute schwer erträglichen Klassiker des Rape-and-Revenge-Subgenres, in dem Eltern Rache für die Vergewaltigung und Ermordung ihrer Tochter nehmen. Über die Jahre wurde Das letzte Haus links (1972), der in Deutschland mit originellen Titeln wie "Mondo brutale" veröffentlicht wurde, gekürzt, indiziert und beschlagnahmt. Erst 2019 erfolgte die Listen-Streichung, vor allem dank der Bemühungen von Turbine Medien. (jj)

Vom Index gestrichene Filme: Maniac

Maniac - Trailer (English)

Der brutale Slasher von William Lustig funktioniert nicht nur als Genre-Film mit einem beängstigenden Joe Spinell in der Hauptrolle und derben Exploitation-Effekten. Maniac ist auch ein schmutziges, kaltes Zeitdokument eines längst vergangenen New Yorks und die Charakterstudie einer verlorenen, kaputten Seele, die an ihrer Einsamkeit zugrunde geht. 2019 wurde der Film bei uns vom Index gestrichen, Anfang 2020 erteilte die FSK Maniac uncut eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. (pr)

Vom Index gestrichene Filme: Blade

Blade - Trailer (Deutsch)

In der Rolle des Daywalkers, ein Vampir auf der Jagd nach seinesgleichen, hat Wesley Snipes eine Kultfigur geschaffen. Die dazugehörige Marvel-Verfilmung Blade hat den Jugendschutz damals schon mit der ikonischen Blutregen-Disco-Sequenz gleich zu Beginn überfordert. Anfang 2019 wurde der Film vom Index gestrichen, mittlerweile ist er mit FSK 18-Freigabe unzensiert erhältlich. (pr)

Vom Index gestrichene Filme: Zombie - Dawn of the Dead

Zombie Dawn of the Dead - Trailer 4K (Deutsch) HD

George A. Romeros Zombie-Meilenstein ist eine überragende Blaupause für das Genre und hinterlässt selbst in modernsten Produktionen wie The Walking Dead noch seine Spuren.

Den packenden Überlebenskampf in einem riesigen Einkaufszentrum verwandelt der Regisseur außerdem in ein überspitztes Abbild der stumpf nach Konsum lechzenden, amerikanischen Gesellschaft, die sich im Extremfall gegenseitig zerfleischt. Nach der Index-Streichung 2019 wurde Zombie - Dawn of the Dead 2020 endlich unzensiert in Deutschland veröffentlicht. (pr)



Vom Index gestrichene Filme: From Dusk Till Dawn

From Dusk Till Dawn - Trailer (Deutsch) HD

Die Kombination aus einem Drehbuch-Entwurf von Quentin Tarantino und der Regie von Robert Rodriguez ergab bei From Dusk Till Dawn einen abgefahrenen Kult-Klassiker voller cooler Charaktere, gewitzter Dialoge und blutiger Splatter-Action. Der FSK ging das wüste Treiben damals entschieden zu weit, doch 2017 wurde From Dusk Till Dawn hierzulande endlich vom Index gestrichen. Mittlerweile ist der Film auch hier ungeschnitten ab 18 veröffentlicht worden. (pr)

Vom Index gestrichene Filme: Tanz der Teufel

Tanz der Teufel - Trailer (Deutsch)

Der erste Teil von Sam Raimis Evil Dead-Reihe wurde in den 80ern zum Kult-Splatter-Film, der in Form von VHS-Kopien auf den Schulhöfen ausgetauscht wurde. Heutzutage ist das nicht mehr nötig, denn das wahnwitzig überzogene Gewalt-Spektakel rund um dämonisch besessene Körper ist bei uns 2016 vom Index gestrichen worden. 2017 hat die FSK Tanz der Teufel dann ungeschnitten ab 16 Jahren freigegeben. (pr)

Vom Index gestrichene Filme: Blutgericht in Texas

Blutgericht in Texas - Trailer (Englisch)

Mit Blutgericht in Texas, besser bekannt als The Texas Chainsaw Massacre, hat Tobe Hooper einen der intensivsten Terror-Filme aller Zeiten geschaffen. Mit minimalem Budget, viel zu langen Drehtagen und einer Set-Dekoration aus echten Tier-Knochen und -Kadavern sowie Hühnerdreck entstand ein filmischer Alptraum, der spätestens mit dem ausgedehnten Finale in Form der puren Hölle zu einem der besten Horror-Filme überhaupt wird. Seit 2011 ist der Film bei uns zum Glück nicht mehr indiziert und längst ungeschnitten ab 18 im Handel. (pr)

Vom Index gestrichene Filme: Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies

Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies - Trailer (Englisch)

Lucio Fulcis Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies aus dem Jahr 1979 wurde zwar von Dawn of the Dead inspiriert, führt den Zombie-Mythos aber wieder zu seinen kolonialen Wurzeln zurück, zu den Voodoo-Geschichten von Ich folgte einem Zombie beispielsweise. Da das mit durchstochenen Augäpfeln und ähnlichen unvergesslichen Effekten passiert, wurde Zombi 2 (so der Originaltitel) in Deutschland beschlagnahmt und indiziert. Erst im Januar wurde bekannt, dass die Indizierung der unheimlichen Schlachtplatte aufgehoben wurde. Eine Veröffentlichung fürs Heimkino ist unterwegs. (jj)

Vom Index gestrichene Filme: Halloween (2007)

Halloween - Remake Trailer (English) HD

Halloween - Die Nacht des Grauens war ein subtiler Horrorklassiker, der den Slasher-Film wesentlich beeinflusste. Bei der Neuverfilmung Halloween aus dem Jahr 2007 ging Rob Zombie (Haus der 1000 Leichen) deutlich brachialer ans Werk. Wegen der Gewaltdarstellungen erhielt die Neuverfilmung von Michael Myers Eskapaden eine FSK-Altersfreigabe ab 18. Der längere Director's Cut kam dann den Index. 2021 wurde die Indexierung aufgehoben und im März letzten Jahres erschien Rob Zombies Halloween Director's Cut erstmals uncut im Heimkino.

