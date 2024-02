Heute im TV: Geniale Sci-Fi-Neuerfindung, die mit überragender Bildgewalt fasziniert und mit heftigem Horror schockt

Am Sonntagabend läuft ein Sci-Fi-Kracher im TV, der einer legendären Reihe frischen Wind verpasste. Nach der Fortsetzung wird das Franchise dieses Jahr schon wieder neu ausgerichtet.

Mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt schuf Ridley Scott einen der großen Sci-Fi-Horror-Meilensteine der Filmgeschichte. Nach drei Fortsetzungen ohne ihn auf dem Regiestuhl drehte er selbst einen Mix aus Prequel und Reboot, der 2012 veröffentlicht wurde.

Prometheus - Dunkle Zeichen ist ein bildgewaltiger Genre-Brocken mit philosophischem Tiefgang und heftigen Horror-Einschüben. Nach der Fortsetzung von 2017 wird die Alien-Reihe dieses Jahr mit einem neuen Film wieder in eine andere Richtung gelenkt. Am Sonntagabend läuft aber erstmal Prometheus bei Sat.1.

Prometheus ist eine grandios inszenierte, vielschichtige Bereicherung für die Alien-Reihe

Scotts 2012er-Film ist als Vorgeschichte zu Alien angelegt und dreht sich um die Mitglieder einer Weltraum-Crew, die mysteriöse Artefakte untersuchen, die eine Sternenkarte ergeben. Auf einem fremden Planeten stoßen sie dabei auf eine außerirdische Gefahr, die sie gleichzeitig zu den Ursprüngen der Menschheit führt.

In der Story von Prometheus entpuppt sich der Android David (Michael Fassbender) als Schlüsselfigur im Dilemma zwischen Schöpfer und Schöpfung. Auch die menschlichen Figuren in Scotts Alien-Vorgeschichte müssen sich irgendwann die Frage stellen, ob sie nur Mittel zum Zweck in einem größeren kosmischen Gefüge sind.

Neben diesem philosophischen Tiefgang und gewaltigen Sci-Fi-Bildern wartet Prometheus immer wieder mit heftigen Schockszenen und Horror-Momenten auf, die mit ihrer Härte aufrütteln. Als Mix aus Rückkehr zu den eigenen Genre-Wurzeln, gnadenloser Härte, fantastischen Bildern und einem faszinierend mythologischem Unterbau hat Scott den Beweis abgeliefert, wie eine altbekannte Reihe erneuert werden kann.

Nach Alien: Covenant wird die Sci-Fi-Reihe 2024 in eine neue Richtung geführt

Nach Prometheus drehte Ridley Scott die Fortsetzung Alien: Covenant. An den Kinokassen war der Sci-Fi-Blockbuster aber nur noch ein mäßiger Erfolg. Mit einem Budget von 97 Millionen Dollar spielte Alien: Covenant laut Box Office Mojo nur etwas über 242 Millionen weltweit ein. Jahrelang war danach unklar, wie die Alien-Reihe fortgesetzt wird.

Mittlerweile ist klar, dass sowohl eine neue Alien-Serie als auch ein Alien-Kinofilm erscheinen. An beiden Projekten ist Scott als Regisseur nicht mehr beteiligt. Am 15. August 2024 soll Alien: Romulus bei uns ins Kino kommen. Der Film wurde von Evil Dead-Regisseur Fede Alvarez inszeniert und Scott hat dem neuen Teil der Sci-Fi-Reihe schon seinen Segen gegeben.

Wann läuft Prometheus im TV?

Sat.1 strahlt den Sci-Fi-Blockbuster am 4. Februar 2024 um 23:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Prometheus jederzeit bei Disney+ im Abo * streamen.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.

