6 Jahre nach einer der größten Netflix-Enttäuschungen: Duncan Jones startet Sci-Fi-Epos über Supersoldaten

Als Sci-Fi-Hoffnung ist Duncan Jones berühmt geworden. Zuletzt musste er jedoch zwei bittere Niederlagen einstecken, eine davon bei Netflix. Jetzt meldet er sich mit einem neuen Projekt zurück.

Dank Moon und Source Code galt Duncan Jones als aufregender Nachwuchsregisseur in Hollywood. Sein Blockbuster-Einstand, die Fantasy-Verfilmung Warcraft: The Beginning, entpuppte sich jedoch als große Enttäuschung. Noch schlimmer aber war das Sci-Fi-Debakel Mute bei Netflix, das eigentlich sein Comeback markieren sollte.

Jones war damals einer der ersten Regisseure, die bei Netflix eine ihrer Ideen umsetzen konnten, die bei traditionellen Studios nie grünes Licht erhalten hätte. Sein goldenes Netflix-Ticket konnte Jones allerdings nicht gewinnbringend nutzen. Mute blieb meilenweit hinter den Erwartungen zurück und ist inzwischen in Vergessenheit geraten.

Rogue Trooper: Duncan Jones meldet sich nach Netflix-Niederlage mit neuem Science-Fiction-Film zurück

Nach der Mute-Pleite wurde es sehr ruhige um Jones. Sechs Jahre später meldet er sich mit einem neuen Projekt zurück, wie Variety berichtet. Bei Rogue Trooper handelt es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Comic-Strips von Gerry Finley-Day und Dave Gibbons, der 1981 in einer Ausgabe von 2000 AD sein Debüt feierte.

Rebellion and Liberty Films

Die Geschichte von Rogue Trooper ist weit in der Zukunft angesiedelt und spielt sich auf dem Planeten Nu-Earth ab. Dort bekriegen sich zwei Fraktionen unermüdlich, die Norts und Southers. Inmitten dieses Konflikts findet sich der titelgebende Supersoldat wieder, durch das Ergebnis von fragwürdigen Genexperimenten ist.

Als sein Trupp in einen Hinterhalt gerät, schafft er es als einziger Überlebender heraus. Daraufhin begibt er sich auf die Suche nach dem Verräter, um sich zu rächen. Begleitet wird er von drei seiner toten Kameraden, deren Persönlichkeiten sich in Gegenständen wiederfinden: in seiner Waffe, seinem Helm und seinem Rucksack.

Duncan Jones' Rogue Trooper-Verfilmung wird ein Animationsfilm und der Cast steht bereits fest

Aneurin Barnard (Dunkirk) übernimmt die Rolle des genetisch modifizierten Soldaten. An seine Seite gesellen sich Hayley Atwell (Agent Carter) und Jack Lowden (Slow Horses). Darüber hinaus gehören Schauspielende wie Sean Bean (Game of Thrones), Jemaine Clement (Legion) und Asa Butterfield (Sex Education) zum Cast.

Jones wird seit 2018 mit der Adaption des Stoffs in Verbindung gebracht. Ausgehend von dem Variety-Bericht sind die Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Rogue Trooper erscheint in Form eines Animationsfilms, der auf die Grafik-Engine Unreal Engine 5 von Epic Games zurückgreift, die u.a. bei Videospielen wie Fortnite zum Einsatz kommt.

Neues Sci-Fi-Epos: Wann startet Rogue Trooper im Kino?

Die Produktion von Rogue Trooper scheint weit fortgeschritten zu sein. Ein konkretes Startdatum existiert allerdings noch nicht. Unklar ist ebenfalls, ob der Film ins Kino kommt oder exklusiv bei einem Streaming-Dienst erscheint.

