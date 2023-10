"Verdammt fantastisch": Eine der besten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten geht nach 7 Jahren weiter und der Original-Regisseur gibt seinen Segen

Die Sci-Fi-Reihe Alien wird 2024 fortgesetzt. Original-Regisseur Ridley Scott hat den neuen Film schon gesehen und kriegt sich vor Begeisterung offenbar gar nicht mehr ein.

Wer sein Kind aus der Hand gibt, will es gut beschützt wissen. So geht es sicherlich Alien-Regisseur Ridley Scott, der beim neuesten Teil der grandiosen Sci-Fi-Reihe die Regie an Fede Alvarez (Don't Breathe) abgegeben hat. Und er feiert das Resultat, wie Alvarez enthüllt.

Sci-Fi-Meister Ridley Scott von neuem Alien-Film begeistert: "Hast du die geschrieben?"

Wie Cinemablend aus einem Gespräch von Alvarez mit Guillermo del Toro zitiert, wollte er den neuen Film Alien: Romulus (auch bekannt als Alien 5 oder Alien 7) unbedingt Ridley Scott zeigen. Er erklärt:

[Scott] kommt rein und meint: "Was soll ich sagen? Er ist verdammt fantastisch!" Er sprach über eine Stunde mit mir über die Dinge, die ihm gefielen. Eines seiner besten Komplimente war: 'Die Dialoge sind großartig. Hast du die geschrieben?'

Ridley Scott produziert den Film und gilt darüber hinaus als sehr meinungsstarker Filmemacher. Er hätte also keinen Grund, einen schlechten Film schönzureden. Sofern der begeisterte Alvarez bei Scotts Reaktion nicht übertrieben hat, steht Sci-Fi-Fans ein echtes Highlight bevor.

Über den Plot von Alien: Romulus ist bisher wenig bekannt. Der Film wird keine der bisherigen Storylines aus dem Franchise weiterführen. Er soll auf einem fremden Planeten mit jungen Figuren spielen, die eine grauenhafte Entdeckung machen.

Wann kommt Alien: Romulus ins Kino?

Leider muss die Alien-Community noch eine ganze Weile auf den neuen Teil warten. Alien: Romulus soll am 15. August 2024 ins Kino kommen. Seit dem letzten Teil Alien: Covenant werden bis dahin sieben Jahre vergangen sein.

