Heute im TV: Heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung, bei der fast alles schiefgelaufen ist (und dann wurde es noch schlimmer)

Im Fernsehen läuft heute Abend eine der größten Sci-Fi-Fortsetzungen der 2000er Jahre. Hinter den Kulissen lief bei dem überraschend kurzen Blockbuster allerdings einiges schief.

Mit Men in Black konnte Will Smith 1997 einen der größten Hits seiner Karriere landen. 589 Millionen US-Dollar spülte die schräge Science-Fiction-Komödie weltweit in die Kinokassen. Smith war in dem Film zusammen mit Tommy Lee Jones als Agent der Kontrollbehörde für außerirdische Aktivitäten zu sehen.

Fünf Jahre später startete Men in Black 2 im Kino und sollte den Erfolg des Vorgängers wiederholen. Finanziell konnte sich das Alien-Abenteuer durchaus beweisen. Ein Blick hinter die Kulissen offenbart jedoch: Bei Men in Black 2 ist eine Menge schiefgelaufen. Vermutlich wirkt der Film, der am Donnerstagabend bei VOX läuft, deswegen wie ein Flickenteppich.

Men in Black 2 im TV: Die Sci-Fi-Fortsetzung mit Will Smith stand von Anfang an unter keinem guten Stern

Obwohl sich Agent K (Tommy Lee Jones) am Ende des ersten Teils in den Ruhestand verabschiedet hat, setzt Agent J (Will Smith) in der Fortsetzung alles daran, um seinen Ex-Kollegen wieder zurückzubringen. Diese Ausgangssituation wartet mit verblüffenden Überschneidungen zur Produktionsgeschichte von Men in Black 2 auf.

Ursprünglich waren Smith und Jones nicht sonderlich heiß auf die Fortsetzung, genauso wie Regisseur Barry Sonnenfeld. Sony wollte aber unbedingt Teil 2 und nach ausgiebigen Gehaltsverhandlungen war das Projekt in (vorerst) trockenen Tüchern. Nicht zuletzt brauchte Smith nach dem Flop von Wild Wild West wieder einen Hit.

Die Dreharbeiten zu Men in Black 2 entpuppten sich jedoch als einziges Chaos. Kreative Eingriffe seitens des Studios kollidierten mit Ereignissen der Weltgeschichte. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 musste etwa das komplette Finale geändert werden. Denn dieses fand ursprünglich auf dem Dach des World Trade Centers statt.

Das Ergebnis ist ein 88-minütiger Film, dem man seine holprige Entstehungsgeschichte zu jeder Sekunde ansieht. Qualitativ fällt die Fortsetzung gegenüber dem charmanten Original deutlich ab. Auch Men in Black 3 konnte die Magie der ersten Alien-Begegnung nicht mehr einfangen. Die größte MIB-Niederlage sollte allerdings erst noch folgen.

Men in Black: International wurde als Soft-Reboot der Reihe mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson konzipiert. Erneut kam es zu kreativen Differenzen zwischen Regisseur (F. Gary Gray) und Studio (Sony), sodass der Film umgearbeitet werden musste. Finanziell und qualitativ blieb MIB:I komplett hinter den Erwartungen zurück.



Sci-Fi-Komödie: Wann läuft Men in Black 2 im TV?

Men in Black 2 läuft heute Abend, am 21. Dezember 2023, um 22:55 Uhr auf VOX. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 23:40 Uhr und wird am Samstag, dem 23. Dezember 2023, um 22:20 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen. Amazon Prime Video bietet ihn zum Kaufen und Leihen an.

